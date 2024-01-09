وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، جاء كما يلي:



أصدرت الهيئة العامة للرياضة القرار رقم (2) لسنة 2019 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، وبناء على ذلك طرح الاتحاد الكويتي لكرة القدم مزايدة علنية لاستغلال جزء من أرض الاتحاد في منطقة العديلية لبناء مجمع تجاري، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل استأنست الهيئة برأي (وزارة المالية - قطاع أملاك الدولة) قبل إصدار القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من موافقة وزارة المالية.



2- هل استأنست الهيئة باللوائح المشابهة للدول المجاورة قبل المضي في إعداد القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان اللوائح التي اطلع عليها، مع تزويدي نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه اللوائح.



3- نصت المادة (2) من القرار على تشكيل هيئة رياضية (لجنة استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة)، لذا يرجى بيان التالي:



٭ أسماء أعضاء اللجنة في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.



٭ السيرة الذاتية للأعضاء ذوي الخبرة في اللجنة.



٭ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من محاضر اجتماع اللجنة التي وافقت فيها على استغلال أرض الاتحاد في منطقة العديلية.



4- ألزمت المادة (4) من القرار المشار إليه التعاقد من مكتب استشاري هندسي معتمد لوضع مخطط شامل لمساحة الأرض المخصصة لها يحدد فيه المباني والمرافق الرياضية والمساحات المخصصة للاستغلال، لذا يرجى بيان التالي:



٭ ما المكتب الاستشاري التي تعاقد معه الاتحاد الكويتي لكرة القدم؟



٭ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع المخططات التي وضعها المكتب لاستغلال أرض الاتحاد في منطقة العديلية.



5- وضعت المادة (5) من القرار المشار إليه مجموعة من الاشتراطات قبل الموافقة على المشروعات التي تطرح للاستغلال في الهيئة الرياضية، فما الجهات المختصة التي حصل الاتحاد الكويتي لكرة القدم الموافقة منها قبل المضي في طرح مزايدة استغلال جزء من أرض الاتحاد في منطقة العديلية؟ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه الموافقات.



6- نصت المادة (8) من القرار على تقديم الهيئة الرياضية التي ترغب في استغلال جزء من الأرض المخصصة للأنشطة التجارية طلب للهيئة العامة للرياضة، لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:



٭ الدراسة المختصرة المقدمة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن مشروع استغلال أرض الاتحاد في منطقة العديلية.



٭ مخطط المشروع.



٭ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على المشروع.



كما وجه سؤالا الى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جاء كما يلي:



يشتكي العاملون والعاملات في المراكز الثقافية الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من نقص حاد في النثريات والمستلزمات المكتبية، ما اضطرهم إلى صرف مبالغ من أموالهم الخاصة لشراء حاجاتهم في العمل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل تخصص أي مبالغ للنثريات والمستلزمات المكتبية للمراكز الثقافية الإسلامية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتأكد من وصول هذه المبالغ إلى المركز والاستفادة منها؟



2- بيان المبلغ السنوي المخصص لبند النثريات وبند المستلزمات المكتبية في المراكز الإسلامية، وإجمالي ما صرف منها، وذلك للسنوات المالية الثلاث السابقة.



3- هل تلقت الإدارات المشرفة على المراكز الثقافية الإسلامية أي شكاوى من العاملين والعاملات في هذه المراكز حول نقص النثريات والمستلزمات المكتبية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان عدد هذه الشكاوى والإجراء المتخذ حيالها.



4- هل يجري قياديو الوزارة من الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين جولات ميدانية على المراكز الإسلامية التابعة للوزارة للوقوف على احتياجاتها والتأكد من حسن سير العمل فيها؟



5- غني عن البيان أن الفئة المستهدفة في المراكز الثقافية الإسلامية هي فئة المهتدين الجدد غير المتعلمين للغة العربية، إلا أنه نمى إلى علمي وجود العديد من المدرسين والمدرسات في المراكز الثقافية الإسلامية لا يجيدون تحدث اللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية أخرى ما يصعب على الدارسين ومرتادي هذه المراكز تعلم المبادئ والقيم الدينية، فكيف تعين الوزارة مدرسين ومدرسات في المراكز الثقافية الإسلامية لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية؟