قدم النائب عبدالله الأنبعي اقتراحا برغبة في شأن إنشاء ديوان المشورة للاستفادة من خبرات المتقاعدين، قال في مقدمته ما يلي:



نظرا لما في الكويت من طاقات وطنية مهدرة ولإيجاد مصادر دخل إضافية للمواطنين ما يرفع من مستوى دخل الفرد، جاءت فكرة إنشاء ديوان المشورة للاستفادة من الطاقات الوطنية من المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص، حيث إن المبالغ التي تستخدم لإنفاقها على هذه الطاقات الوطنية أوفر بكثير مما سيتم إنفاقه على المستشارين الأجانب وللاستفادة من جودة وملاءمة الأفكار والتشريعات للواقع الكويتي ولثقتنا التامة بأبناء الشعب الكويتي وحرصهم على ذلك.



أتت فكرة إنشاء ديوان المشورة والاستفادة من الطاقات الوطنية من المتقاعدين أو العاملين في القطاع الخاص، بحيث تتم الاستفادة من خبراتهم العملية والعلمية على أن تقوم الجهات في الدولة أو القطاع الخاص بطلب هذه الطاقات بحسب المواصفات وبمقابل مالي مقتطع تضعه اللائحة الداخلية لهذا الديوان على أن يكون المبلغ مقابل ساعات الاجتماعات ونوع الخبرات وليس مقابل التوظيف النظامي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



إنشاء ديوان المشورة للاستفادة من خبرات المتقاعدين من أبناء الوطن بدلا من هدر خبراتهم والاستفادة منها وتقديم مبالغ مالية مقطوعة مقابل ساعات الاجتماعات.



كما قدم الأنبعي اقتراحا برغبة باستمرار العمل في مستوصف القيروان 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مع تزويد المستوصف بكل الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة اللازمة لخدمة سكان هذه المنطقة.



وجاء في نص الاقتراح إنه نظرا لما يعانيه سكان منطقة القيروان من إغلاق المستوصف يوميا مساء، مما يؤدي إلى تكبد المرضى عناء الذهاب إلى مستوصفات مناطق أخرى، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن «استمرار العمل في مستوصف القيروان 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مع تزويد المستوصف بكل الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة اللازمة لخدمة سكان هذه المنطقة».