أصدرت وزارة الإعلام تقريرا بشأن متابعة خطتها الإستراتيجية للفترة الممتدة بين 1 أبريل 2021 و31 مارس 2023 تحت عنوان «وزارة الإعلام في عامين»، والذي تضمن إنجازات الوزارة خلال هذين العامين وتحديدا منذ بدء العمل بخطتها الخمسية (2021 ـ 2026) التي صممت لتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035».



وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري حرص فريق عمل متابعة تنفيذ الإستراتيجية على التطبيق العملي والواقعي لما تضمنته الإستراتيجية، وذلك من خلال إصدار هذا التقرير وتقارير متابعة دورية لسير المبادرات والمشاريع التي أدرجتها قطاعات الوزارة في خططها التشغيلية.



وذكرت أن هذا التقرير سجل مؤشرات نجاح بارزة في تحقيق أهداف وغايات الإستراتيجية خلال أول عامين من تطبيقها، كما سلط الضوء على جهود الوزارة بكل قطاعاتها نحو تحقيق الهدف في تقديم خدمة إعلامية شاملة ومتطورة تصل لجميع فئات المجتمع ومختلف شرائحه لتنفيذ رؤيتها بتحقيق إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف.



وبين التقرير التقدم المحرز الذي حققته الوزارة في العديد من مجالات عملها وخططها التشغيلية، مظهرا ارتفاع تحصيل الإيراد المالي بنسبة تجاوزت 68%، فيما ارتفع عدد الإعلانات التجارية في الإذاعة والتلفزيون من 1666 إعلانا عام 2021 إلى 4607 إعلانات تجارية في الربع الأول من عام 2023، إذ ارتفع عدد إعلانات الإذاعة بنسبة 121.3%، فيما ارتفع عدد الإعلانات التلفزيونية بنسبة 207.6%.



وسجل التقرير ارتفاع نسبة خدمات التحصيل الإلكتروني بنسبة 300% وزيادة مشاريع التحول الرقمي في الوزارة بنسبة 153%، فيما سجلت الوزارة أيضا ارتفاعا في المشاريع الإنشائية بنسبة 56%.



ولفت التقرير إلى أن المشاريع الإنشائية والتطويرية في الوزارة كانت 16 مشروعا في (2020 ـ 2021) وأصبحت 21 مشروعا في (2022 ـ 2023)، كما تم إنشاء أربعة استوديوهات جديدة في الفترة من (2022 ـ 2023)، فيما زادت الأنظمة الرقمية من 15 نظاما في (2020 ـ 2021) إلى 38 نظاما في (2022 ـ 2023).



وأشار إلى أن خدمات الوزارة التي تقدمها عبر تطبيق «سهل» الحكومي ارتفعت لتصل الى أربع خدمات من ضمنها تراخيص النشر الإلكتروني وطلب حق الاطلاع، كما بلغ عدد خدمات تحصيل الإيرادات 12 خدمة في (2022 ـ 2023).



وأشار التقرير الى أهم مرتكزات الخطة الإستراتيجية، وهو التركيز على جودة صناعة المحتوى الهادف خاصة في قطاع التلفزيون الذي شهد تجديدا للهوية البصرية وكذلك تطوير نوعية وجودة المحتوى المنشور في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لقطاع الإعلام الجديد في الوزارة وما صاحبها من ارتفاع في نسبة المشاهدة لقنوات تلفزيون الكويت وأعداد المتابعة لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتضمن التقرير شرحا تفصيليا بالصور التوضيحية والجداول البيانية علاوة على الأرقام والنسب المئوية التي تعرض نتائج تنفيذ بنود الخطة الإستراتيجية من خلال البيانات المرصودة في الخطط التشغيلية السنوية لكل قطاعات الوزارة.



كما سجل الإحصاءات التي تم إنجازها خلال كل عام وفق نظام داخلي تم إنشاؤه خصيصا لتحصيل المعلومات المطلوبة وقياس المؤشرات اللازمة لمتابعة الانجازات من خلال بطاقات أداء ربع سنوي لقياس النسب المحققة لأهداف القطاعات المرحلية في نهاية كل ثلاثة شهور.



وفصل التقرير مرتكزات الخطة الإستراتيجية وأهدافها ومدى ارتباطها بركائز رؤية «كويت جديدة 2035»، مسلطا الضوء على الموقف التنفيذي للإستراتيجية والرؤية المناسبة للتعامل مع بعض التحديات المطروحة في الساحة الإعلامية.