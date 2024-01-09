في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته الفاعلة في نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، يواصل البنك دعمه لحملة «لنكن على دراية» بنشر الإرشادات التي تساعد الجميع على تجنب الوقوع بفخ الاحتيال المالي بجميع طرقه وأنواعه.



ومن منطلق مسؤولية البنك الاجتماعية، تواجد فريق التواصل المؤسسي بالبنك التجاري في الجامعة الأمريكية بالكويت لتوعية الطلاب والطالبات وإدارة الكلية والجمهور بطرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها، حيث قدم مساعد مدير إدارة العمليات قسم الاحتيال ومراقبة المخاطر في البنك صادق الموسوي شرحا حول عمليات الاحتيال التي تتم على حسابات العملاء محذرا العملاء من التجاوب مع المحتالين.



وقالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: تكتسب حملة «لنكن على دراية» يوما بعد يوم أهمية كبيرة كونها تساهم في تثقيف جمهور العملاء بالجوانب المصرفية والبنكية وتقدم رسائل تحذيرية لتفادي مختلف عمليات الاحتيال.



وأضافت أماني الورع أن البنك التجاري يحرص على التواصل الدائم مع مختلف الفئات العمرية لزيادة وعي الجمهور بطرق الاحتيال المالي، مشيرة في هذا الصدد الى أن حسابات البنك على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن العديد من مقاطع الفيديو والمعلومات التثقيفية حول طرق تجنب العمليات الاحتيالية، وذلك بشكل مبسط يحقق الاستفادة لجميع شرائح العملاء ويساهم في نشر الثقافة المالية والمصرفية في إطار حملة «لنكن على دراية».



هذا، ويقوم مركز خدمة عملاء البنك التجاري بتوفير الخدمة والدعم للعملاء على مدار الساعة من خلال الاتصال على رقم الهاتف 1888225، أو من خلال القنوات الإلكترونية والرقمية مثل خدمة الدردشة المباشرة عبر تطبيق البنك CBK Mobile، والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1، أو زيارة موقع البنك الإلكتروني www.CBK.com، أو أقرب فرع للتجاري، وسيكون موظفو البنك في خدمتهم وعلى استعداد للرد على جميع استفسارات العملاء وتقديم الدعم والمشورة بشأن أي محاولات احتيال أو عمليات مشبوهة قد يتعرض لها العملاء.