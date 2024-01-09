أسامة دياب



اتفقت جمعية المهندسين مع السفارة المصرية على حث الجامعات المصرية على تطوير واستمرارية اعتمادها الأكاديمي وضرورة استمرار التنسيق وتطوير آليات اعتماد المهندسين بما يتوافق ومتطلبات مزاولة المهنة محليا واقليميا وعالميا.



جاء ذلك خلال زيارة السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت والقنصل العام السفيرة د. هبة زكي وعدد من أعضاء السفارة الى الجمعية، حيث تم تناول قضايا الاعتماد المهني ـ الهندسي.



وحضر اللقاء نائب رئيس الجمعية م. محمد السبيعي وأمين السر المساعد وعضو مجلس الادارة م. حمود الهدية وعضوا مجلس الإدارة د.شروق الجاسر وم.علي عباس محسني. وفي ختام اللقاء، قال السفير شلتوت إن هذه الزيارة في إطار التواصل مع الأشقاء في جمعية المهندسين وهي أقدم جمعية نفع عام في الكويت للاطلاع على أنظمة الاعتماد للمهندسين، ونحن على ثقة تامة بأن هذه الأنظمة والقرارات في تطور مستمر بما يخدم الجانبين.



وقال إن جمعية المهندسين جمعية عريقة ولها ضوابط وتعتمد المهندسين المصريين وغير المصريين ونحن سعداء بالتعاون مع الجمعية في مجال الاعتماد وإن شاء الله سيكون هناك المزيد من التعاون بين البلدين.



بدوره، أكد رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل حرص الجمعية على الالتزام بقواعد وأنظمة المهنة الهندسية العالمية والعربية، موضحا أن الجمعية تلتزم قوائم الاعتماد الأوروبي والأميركي والاعتماد الأكاديمي العربي.



وثمن العتل رغبة السفير المصري اسامة شلتوت وطاقم السفارة لحرصهم على زيارة الجمعية والتعرف على آليات اعتماد المهندسين العاملين في الكويت، وهذا الخطوة تأتي في إطار تواصل الجمعية مع جميع السفارات والبعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد.



وأشار الى أنه تم الاتفاق على حث الجامعات على تفعيل اعتمادها الأكاديمي، مضيفا أن الجمعية تقوم بشكل دوري بتجديد الاعتماد بالتنسيق مع لجنة التعليم الهندسي العربي في اتحاد المهندسين العرب.



وتابع: ان المهندسين العاملين في القطاع الحكومي يتم اعتمادهم من خلال ديوان الخدمة وليس جمعية المهندسين الكويتية.



وعن مستجدات الاعتماد للمهندسين المصريين، اوضح العتل ان ما ينطبق على المهندسين من جنسيات اخرى ينطبق على اخواننا المصريين ونحن حريصون على تقديم الدعم والتسهيلات لكل المهندسين.



وفي رده على سؤال بشأن ما أثير من اعتماد المهن المزمع تنفيذه في القوى العاملة، قال العتل: نحن نبارك هذه الخطوة ونثمن عاليا جهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لتعديل التركيبة السكانية وان الجمعية ستدعم بكل قوة ما يحقق الأهداف التنموية والسكانية للكويت.



وأكد ان متطلبات مزاولة المهندسين تتطور عالميا ونحن بحاجة ماسة إلى عمالة ماهرة من مختلف المهن وخاصة المهن الهندسية، إضافة إلى اعمال المقاولات، وهذا يحتم علينا الارتقاء بأنظمتنا، لافتا إلى اننا نامل أن يوقف استقدام حديثي التخرج وعدم تمكينهم من الحصول على إذن عمل دون خبرة لا تقل عن خمس سنوات أسوة بمزاولي المهن الطبية الذين لا تمنحهم وزارة الصحة ترخيصا دون مرور خمس سنوات على تخرجهم.



وحول شهادات لمن يهمه الأمر وارسالها عبر الربط الإلكتروني، أكد العتل أن الجمعية تتطور انظمتها بشكل مستمر وتوفر الشهادات إلكترونيا للقوى العاملة ويمكن الاطلاع عليها وتقديمها من خلال التحديث المستمر واليومي لكل الشهادات التي يتم إرسالها الكترونيا فور إصدارها.



وفي ختام الزيارة، قام العتل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بجولة تفقدية في مركز خدمة المهندسين ومراكز الاختبارات في الجمعية حيث أبدوا سعادتهم بما شهدوه من خدمات إلكترونية في المركزين.