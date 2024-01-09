استبـدال الدجاج البياض القديم «الكبير» بآخر جديد من أسباب المشكلة

الإنتاج سيتحسن خلال الأيام المقبلة ونطالب «التعاونيات» بصرف شيكاتنا



عاطف رمضان



أكدت مصادر لـ «الأنباء»، أن كبرى شركات إنتاج البيض وعدت بتوفير منتجاتها من بيض المائدة في جميع الجمعيات التعاونية خلال فترة أسبوع أو 10 أيام دون رفع أو تغيير في الأسعار، مشيرين إلى أنه لا توجد أزمة في توفير المنتج ولا داعي لقيام الدولة باستيراد كميات من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي.



وقالت المصادر إن ذلك تم خلال اجتماع ضم كلا من مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري ممثلا عن «التجارة» وبحضور جهات أخرى منها اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس جمعية حماية المستهلك مشعل العنزي وعدد من مسؤولي كبرى شركات إنتاج البيض في البلاد. وأشارت المصادر إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث أسباب مشكلة قلة توافر البيض في الجمعيات التعاونية خلال الفترة الأخيرة، حيث أرجع مسؤولو الشركات ذلك لقيامهم بتغيير أو تجديد الدجاج البياض القديم «الكبير» بآخر جديد.



ووعد مسؤولو الشركات بتوفير البيض في الجمعيات التعاونية خلال أسبوع أو 10 أيام بحد أقصى، مؤكدين بعدم وجود أزمة في منتج البيض، وان الإنتاج سيتحسن خلال الأيام المقبلة، مطالبين اتحاد التعاونيات بضرورة سرعة صرف الشيكات الخاصة بهم من قبل الجمعيات التعاونية.



ووصفت المصادر الاجتماع بأنه كان مثمرا، وبدا وجود تعاون حقيقي بين الحضور لحل هذه المشكلة بشكل ينصف الشركات والمستهلكين في نفس الوقت، وان أسعار البيض لن يحدث فيها ارتفاع أو تغيير عن الأسعار المعتمدة ما بين دينار و50 فلسا، أو دينار و210 فلوس، حسب حجم البيض.