وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى وزير الصحة جاء كالتالي:



ورد إلينا في إجابة سؤالنا رقم 0256 والخاص بمستشفى الضمان الصحي وجود عدة عوائق أدت إلى تأخر العمل فيه، الأمر الذي انعكس بصورة كبيرة على عدم الاستفادة من الخدمات المقدمة به، وبناء على ما سبق يرجى تزويدنا بالتالي:



1 ـ هل تم الحصول على جميع متطلبات الجهات الحكومية اللازمة للشركة؟



2 ـ ما نسبة توظيف أعضاء الهيئة التمريضية وشاغلي الوظائف الطبية المساعدة من الأطباء البشريين والأسنان؟



3 ـ هل تم إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء المزمع تعيينهم بشركة مستشفيات الضمان الصحي؟



4 ـ منذ متى قامت الشركة بتسليم طلب الترخيص النهائي للوزارة، وهل هناك تأخير في إصدار تراخيص مزولة المهنة للأطباء؟



5 ـ هل التزمت وزارة الصحة بتنفيذ كل بنود وثيقة شروط المزايدة، وهل خاطبت الشركة الوزارة لتنفيذ هذه البنود؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من تلك المخاطبات، وما أسباب عدم التزام ووفاء الوزارة بتلك البنود؟



6 ـ ما الأسباب التي أدت إلى عدم موافقة وزارة الصحة على البند رقم 12 من وثيقة المزايدة على الرغم من وجود اتفاق لكلا الطرفين عليه؟



7 ـ ما القيمة المحددة لوثيقة الضمان الصحي؟ مع تزويدنا بشرح مفصل وواضح لكل الخدمات التي ستقدمها تلك الوثيقة.



من جانب آخر، استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وفدا من خمسة أندية من ذوي الهمم بحضور النائب خالد الطمار، وذلك تقديرا لهم عما يقومون به من عمل وجهد.