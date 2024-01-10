وقّعت جامعة عبدالله السالم اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لتطوير التعليم بهدف تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم وعلى وجه الخصوص تنفيذ مشروع اختبارات القبول الجامعي الموحد بفاعلية بين الطرفين.



وقالت رئيس مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة د.موضي الحمود في كلمة بهذه المناسبة إنه تمت الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل المجلس التأسيسي ليكون أحد المشاركين في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية.



وأكدت الحمود أن الجامعة تهدف من خلال برامجها العلمية والتعاون مع الجهات الفاعلة في الكويت إلى تمكين الشباب، مشيدة بجهود المركز في هذا المشروع ودور اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي وتعاونها مع الجهات الفاعلة لتحقيق الرؤية المستقبلية والخطة الإنمائية للكويت ورفع مستوى الأداء التعليمي.



من جانبه، قال أمين مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة د.عادل الحسينان في كلمة مماثلة إن المركز الوطني يعمل على تحقيق جودة التعليم عبر توحيد الاختبارات الوطنية للقبول في الجامعات، مشيدا بجهود القائمين على المشروع بما يخدم الشباب في مجالهم العلمي والأكاديمي.



وأوضح الحسينان أن الاتفاقية تعطي المركز حق الانتفاع من المباني الجامعية وتجهيزها لتكون مركزا للاختبار الوطني وتقديم اختبارات القبول الجامعية الموحدة.



بدورها، قالت المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم بالتكليف أمينة الجابر في كلمتها إن المركز يؤمن بأهمية الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية والنهوض بالمستوى التعليمي للحصول على مخرجات تعليمية تدفع عجلة التنمية في البلاد.



وأشادت الجابر بهذا التعاون الذي تكلل بوضع اللبنة الأولى للمتطلبات اللوجستية الخاصة بهذا المشروع. ويهدف مشروع القبول الجامعي إلى تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم ورفع مستوى طلبة التعليم العالي وضمان مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي الثانوية من طلبة تعليم العام والخاص الراغبين في الانضمام لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية. يذكر أن المركز الوطني لتطوير التعليم تأسس في عام 2010 وفقا للمرسوم الأميري الصادر في عام 2006 ويهدف المركز إلى تطوير العملية التعليمية في الكويت على أسس علمية كما يتبنى مشروعات التطوير الوطنية.