

مفرح الشمري



بحضور ولي عهد الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، انطلقت النسخة الثانية لملتقى الفجيرة بالعود، وذلك وسط حضور غفير من ضيوف الملتقى الذي تنظمه أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة وتنتهي فعالياته غدا.



انطلقت النسخة الثانية للملتقى بالسلام الوطني لدولة الإمارات، وبعدها قدم الفنان علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة كلمته التي شكر فيها سمو ولي العهد على اهتمامه المتواصل والدائم لملتقى العود، وأكد على أهمية العود كآلة اعتمدها الفلاسفة العرب في مؤلفاتهم وفي مقدمتهم الكندي.



وألقت رئيسة المجلس الوطني الموسيقى بالمغرب وفاء البناني كلمتها عن أهمية جائزة زرياب وضرورة الملتقى وتبنيه فنانين وعازفي العود، وقدمت الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وكل العاملين والساهرين على تنظيم الملتقى.



ثم عرض فيلم وثائقي عن الفنان المغربي الراحل حسن مكري مؤسس جائزة زرياب. ويعد مكري من أهم فناني المغرب وينتمي إلى عائلة لها باع طويل في الموسيقى، حيث يعد واحدا من فريق «الإخوان ميكري» المغربية، التي انطلق مسارها الغنائي في بداية عقد الستينات من القرن العشرين.



بعد ذلك عرض فيلم وثائقي عن الفنان العراقي خالد محمد علي والحاصل على جائزة زرياب، لينطلق بعدها أوبريت رحلة زرياب من تأليف الكاتب المصري محمد الحناوي وإخراج المخرج المصري محمد مكي، حيث تناول الأوبريت رحلة الفنان أبو الحسن بن علي نافع الموصلي.



ثم قدم سمو ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي جائزة زرياب للفنان العراقي خالد محمد علي، وكرم أيضا جميع العازفين المشاركين في الملتقى، وجميع القائمين على تنفيذ الأوبريت، بالإضافة إلى تكريم أمهر صناع العود في الوطن العربي والفنان النحات صاحبي الشتوي مصمم جائزة زرياب.