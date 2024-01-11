عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة د.محمد العازمي عن مشاركة الوزارة في دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الرياضي في عدة أنشطة رياضية مختلفة، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة.



وذكر د.العازمي في تصريح صحافي أن مشاركة وزارة الصحة تأتي من باب التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية من خلال المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات، سواء كانت في الجانب الرياضي أو أي أنشطة أخرى.



ودعا د.العازمي جميع منتسبي وزارة الصحة لمن يرغب في المشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية التواصل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام.



وأشار إلى ان الأنشطة والفعاليات الرياضية لفئة الرجال موزعة على «كرة القدم - السلة - الطائرة - ألعاب قوى - البولينغ - الألعاب المائية - البلياردو - كرة الطاولة - الاسكواش - البادل - الألعاب الذهنية»، أما الأنشطة الرياضية للنساء فموزعة على «كرة السرعة -الطائرة - البلياردو - البولينغ - الاسكواش - الألعاب الذهنية - البادل»، مشيدا بدعم وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري للتشجيع على الرياضة مما يساعد في تعزيز صحة الموظفين وتحسن أدائهم.