وجّه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، جاء كما يلي:



لما كانت أهمية الطاقة البديلة والمتجددة على البيئة وعلى صحة الإنسان للحد من التلوث وآثاره ولتخفيف وتحسين المناخ، لذا يرجى الإفادة وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل تم الإعلان عن وظائف للطاقة البديلة والمتجددة؟



2 ـ هل توجد خطة من القطاع النفطي للاستفادة من حملة الشهادات المتخصصة في الطاقة البديلة والمتجددة؟ يرجى تزويدنا بنسخة منها، إن وجد.



كما وجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء كما يلي:



أنشئ معهد الكويت للأبحاث العلمية وله دور في تقليل المخاطر وتحسين الصحة بتقديم الأبحاث والاستشارات العلمية، ولما كانت أهمية الطاقة البديلة والمتجددة على البيئة وعلى صحة الإنسان للحد من التلوث وآثاره لتخفيف وتحسين المناخ، لذا يرجى الإفادة وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل تم الإعلان عن وظائف للطاقة البديلة والمتجددة؟



2 ـ هل توجد خطة للإعلان عن استقطاب متخصصين ممن يحمل شهادات متخصصة بالطاقة البديلة والمتجددة؟



3 ـ هل توجد خطة من معهد الكويت للأبحاث العلمية للاستفادة من الطاقة البديلة والمتجددة؟ يرجى تزويدنا بنسخة منها، إن وجدت.