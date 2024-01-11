وجّه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، نص على ما يلي: ورد في عدد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 من جريدة «الأنباء» خبرا عن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على التعاقد المباشر لتنفيذ وتطوير ودعم مركز عمليات الأمن السيبراني الحكومي مع شركة «أمبلس إنترناشيونال» للاتصالات كموزع معتمد لخدمات الاتفاقية الإطارية الموقعة بين حكومة الكويت وشركة «غوغل كلاود» وذلك بقيمة 169.34 مليون دولار، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من عقد الاتفاقية بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مع شركة «أمبلس إنترناشيونال».



2- كشف بعدد الموظفين العاملين في شركة «أمبلس إنترناشيونال»، مع تحديد تخصصاتهم الفنية وجنسية كل موظف.



3- كشف بأسماء مديري الإدارة التنفيذية للشركة، مع السير الذاتية لكل منهم.



4- تاريخ حصول الشركة على صفة الموزع المعتمدة مع شركة «غوغل العالمية».



5- كشف بالأعمال السابقة التي قامت بها الشركة في مجالات تكنولوجيا الخدمات السحابية داخل الكويت وخارجها، مع بيان حجم الأعمال المنفذة حاليا.