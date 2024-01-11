وجه النائب ماجد المطيري سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، جاء السؤال الأول منهما كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- القرارات والتعاميم الصادرة بشأن لجان الاختيار للمديرين ورؤساء الإدارات والفرق والأقسام في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها والتي صدرت خلال الثلاثة أعوام الماضية متضمنا أسماء أعضاء اللجان ومناصبهم الوظيفية.



2- القرارات والتوصيات الصادرة عن تلك اللجان المشكلة، مع بيان الجهة التي تتخذ القرار النهائي في القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه اللجان.



3- هل أوقف عمل أي من تلك اللجان أو ألغي قبل اتخاذها أي قرار أو توصية؟ مع بيان الأسباب بشكل تفصيلي.



4- هل أجري تدوير لبعض الموظفين وعينوا بمناصب شاغرة بدلا من الإعلان عن تسكين هذه المناصب سواء بالتعيين أو الترقية لها، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة وإجراء المقابلات والاختيار من بين المتقدمين من قبل اللجنة المختصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسمائهم مه بيان أسباب هذا الإجراء.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الشروط والقواعد التنظيمية لأعمال الأوامر التغييرية التي تتطلبها عقود شركة نفط الكويت؟ وهل أعلمت أوامر تغييرية تجاوزت لوائح الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بقيمة التكلفة المالية التي خصصت لها، مع بيان اللجان الفنية التي وافقت عليها، مع ذكر أسماء أعضاء تلك اللجان والسيرة الذاتية لكل واحد منهم والتقارير الفنية التي رفعت من اللجان، موضحا فيها مبررات وأسباب طلب الأوامر التغييرية، مع بيان تفصيلي لطبيعة أعمال الأوامر التغييرية.



2- ما شروط وضوابط تشكيل لجنة المناقصات الداخلية في شركة نفط الكويت؟ مع ذكر أسماء أعضاء اللجنة الحالية والسيرة الذاتية لكل منهم، مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الصادرة من اللجنة سالفة الذكر في السنوات الـ 5 الماضية.



3- كم يبلغ عدد الدعاوى القضائية التي رفعت من أو ضد شركة نفط الكويت وحكم فيها ضد الشركة وذلك خلال السنوات الـ 5 الأخيرة؟



مع موافاتي بشكل تفصيلي عن موضوع تلك الدعوى، وذكر أسباب خسارة الشركة لبعض منها وفق ما صدر من أحكام المحاكم المختصة، وهل أجري تحقيق داخلي فيما سبق ذكره؟



4- وفقا للوائح شركة نفط الكويت يجب ترسية المناقصة بحسب قيمة الميزانية التقديرية التي طرحت فيها، فهل تتم ترسية أي من مناقصات شركة نفط الكويت على ميزانيات تجاوزت القيمة التقديرية لها؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تجديد تلك العقود وطبيعة أعمالها، مع تزويدي بالموافقات التي تمت لإبرام تلك العقود بشكل تفصيلي، مع بيان المبررات الداعية إلى تجاوز الميزانية التقديرية، وتزويدي بصور ضوئية من تلك العقود والمستندات المرفقة بها ونسبة التجاوز على الميزانية التقديرية.



ووجه المطيري سؤالا إلى وزير التعليم العالي جاء كما يلي:



فيما يتعلق بالاختبار الوطني الموحد للقبول، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الأسس والمعايير التي على أساسها وضعت نسب الاختبار الوطني الموحد للتخصصات المختلفة مثل الطب والصيدلة والهندسة؟ ولماذا يوجد تمييز بين تلك التخصصات؟ وهل اعتمد نظام أكاديمي معين قبل تطبيق هذه النسب في الكويت؟



2- من هم الأشخاص الذين يشاركون في وضع الاختبار الوطني الموحد؟ وما الأسس والشروط والمعايير المطلوبة لاختيارهم؟ وهل صرفت أي مكافآت نظير وضع تلك الاختبارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكشف مفصل عن ذلك.



3- كيف يحدد الوقت المناسب والمخصــــص لاختباري مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية؟ ولماذا خصصت ساعة واحدة فقط للإجابة عن 60 سؤالا لمادة اللغة الإنجليزية؟



4- ما أسباب منع الطالب من استخدام الآلة الحاسبة في الاختبار الموحد لمادة الرياضيات؟ (مع العلم أنه يسمح له باستخدامها طوال سنوات دراسته بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة في جميع الاختبارات).



5- ما المصادر العلمية المستخدمة لوضع الاختبار الوطني المحدد في جميع المواد؟ (يرجى تحديدها بكشف مفصل).



6- النسب المحددة لكل مادة من مواد الاختبار، وكيفية احتساب المعدل المكافئ منذ بداية تطبيق اختبار القدرات في الكويت حتى تاريـــخ توجيه الســـؤال.