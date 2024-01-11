عبدالعزيز المطيري



أكد رئيس لجنة المعاقين البرلمانية النائب سعود العصفور حرص اللجنة على تحقيق متطلبات ذوي الإعاقة، مشيرا إلى ان اللجنة عقدت أمس اجتماعا لأعضائها بحثت خلاله مرسوم رد القانون وأسبابه ووجهة النظر الحكومية، كما استمعت إلى آراء الأعضاء، كل على حدة. وقال العصفور لـ «الأنباء» إنه جرى الاتفاق على طلب رأي إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حول مسببات مرسوم الرد، بحيث تتم مناقشة الردود في اللجنة والنظر في إمكانية الخروج بتعديل مقبول يؤدي إلى تمرير القانون لما فيه مصلحة المعاقين. وزاد العصفور: سننتظر بعد ذلك إعلان التشكيل الحكومي الجديد لتوجيه دعوة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الجديد لمناقشة الموضوع معه بكل جوانبه، تمهيدا لإعداد تقرير للجنة وإحالته إلى المجلس. وأشار إلى أن المكتب الفني في اللجنة أعد رؤيته المتعلقة بالموضوع وطرحها أمام اللجنة للاستئناس بها أثناء الاجتماع الذي عقد أمس.