تزكية الفنان عبدالرحمن العقل رئيساً للجنة مسرح ودراما الطفل

الاتحاد سيكون المظلة لجميع المنتسبين في تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة

الفنان محمد المسباح ود.زهير العباد والكاتبة تغريد الداود مستشارون في الاتحاد

أيادينا ممدودة للجميع بالتعاون وهدفنا الارتقاء بأعمالنا الفنية الرائدة



مفرح الشمري



بأجواء تفاؤلية لدعم شركات الانتاج المسرحي والفني وصناع الترفيه في البلاد، عقد الاتحاد الكويتي لشركات الإنتاج المسرحي والفني وصناعة الترفيه اجتماعه الأول في منطقة الشهداء، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء د.بشارعبدالحسين عبدالرضا الذي يقضي فترة من النقاهة إثر رحلة العلاج التي قام بها خارج البلاد.



وفي هذا الجانب، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإعلامي والمحامي خالد الراشد في بيان صحافي إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الفنية، ومن أبرزها المطالبة بإعادة نظام المنتج المنفذ إلى إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، ليكون رافدا في استقطاب وتشجيع الدراما المحلية كسابق عهدها، لافتا إلى ان الاتحاد سيكون داعما بقوة لهذا المطلب والتعرف على أسباب إيقافه وأين تذهب الميزانية المرصودة له، والذي يشكل أرضية خصبة تساهم في إنعاش الساحة الفنية وصناع الدراما الكويتية من المنتجين وشركات الإنتاج المحلي.



وأضاف أنه كان من جدول الأعمال التطرق إلى أسباب إيقاف عمل المسارح وبعض الاشكاليات التي تكون بين المنتج والمجلس الوطني وصالات العروض، لكن بعد الاتصال الذي تم بيني وبين الأخ والزميل الأمين العام لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.مساعد الزامل أكد أن هناك حلولا قائمة هذا العام ستعالج جميع المشاكل المرتبة على إيقاف المسارح بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء والبلدية والاتحاد، وعن الإشكاليات طلب من الاتحاد تقديمها له ومع تقديم الحلول ستتم تسويتها إن شاء الله بأسرع وقت وقبل الموسم المقبل وهو عيد الفطر المبارك.



دراما الطفل



وذكر الراشد أنه تمت تزكية الفنان القدير عبدالرحمن العقل رئيسا للجنة مسرح ودراما الطفل في الاتحاد كونه عضو الجمعية العمومية، ويملك شركة إنتاج فني ومسرحي ومن أوائل الفنانين الذين قاموا بالانضمام اليه، إلى جانب انه تمت تزكية مستشاري الاتحاد، الفنان القدير محمد المسباح مستشارا لمجلس الإدارة، ود.زهير العباد مستشارا للإعلام والترويج، والكاتبة تغريد الداود مستشارا للثقافة والمسرح.



وأيضا سيكون للفنانين الرواد مكانة خاصة جدا بالاتحاد ولا نستغني عنهم أبدا فهم أعضاء شرفيون وفيهم الخير والبركة، وهم كل من: سعد الفرج وإبراهيم الصلال ومريم الصالح وجاسم النبهان ومحمد المنيع وعبدالإمام عبدالله.



وأوضح الراشد أن دور الاتحاد سيكون حاضرا مثله مثل أهمية بقية الاتحادات القائمة في البلاد، كونه المظلة والملجأ الأول والأخير للشركات والمؤسسات أعضاء الجمعية العمومية، حيث سيقوم بمعالجة جميع الصعوبات والمشاكل التي تواجههم مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مشيرا إلى أنه جرت مناقشة البحث عن المقر الدائم للاتحاد ليكون مستقبلا بديلا عن المقر المؤقت في مركز «فن ون».



كذلك سيقوم الاتحاد بترويج وتسويق أعمال الشركات والمؤسسات المنتسبة له في جميع مجالات الإنتاج «مسرح - دراما - سينما - إذاعة - ترفيه» محليا وخليجيا وعربيا ودوليا، لاسيما ان للاتحاد القنوات الخاصة بالتواصل مع تلك المنصات أو المحطات، وهي خدمة سنقدمها للأعضاء المنتسبين لنا، وأيضا وضع الحلول لجميع الإشكالات القانونية والخلافات فيما يخص الشركة ككيان وليس كأفراد، فالاتحاد مكلف بالدفاع عنهم من خلال ممثلنا القانوني ليكون الغطاء القانوني لكل المنتسبين له، إلى جانب انه سيكون حلقة الوصل في تقديم التعاون مع الجهات الحكومية كمرافق وغيرها والتسهيلات خدمة لأعضائه فقط، كما ان هناك بابا مفتوحا لتقديم التسهيلات للأعضاء غير المنتسبين وفق ضوابط وآلية محددة.



وبين الراشد أن أيادي الاتحاد ممدودة للجميع بالتعاون والتواصل سواء شركات الإنتاج الفني أو المسارح الأهلية أو نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين أو جمعية الفنانين الكويتيين أو غيرهم، فنحن نعمل جميعا من أجل هدف واحد، وهو الارتقاء بأعمالنا الفنية المسرحية والدرامية والإذاعية ليكون المحتوى بمستوى ورقي وجمال يليق بالإنتاج الفني والمسرحي الكويتي الرائد في المنطقة.



دعم الرواد



وقال: تقدير الفنانين الرواد من خلال الإنتاج المحلي بات ضرورة ملحة بالنسبة للاتحاد ودعم وتشجيع المبدعين من الشباب في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج والموسيقى، علما ان رسم الانضمام للاتحاد 100 دينار تدفع مرة واحدة وقيمة الاشتراك السنوي للعضوية 50 دينارا بشرط وجود رخصة تجارية سارية «انتاج فني أو إنتاج مسرحي أو إدارة الحفلات المهرجانات والمعارض».



وفي ختام الاجتماع الأول، ثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاعلامي والمحامي خالد الراشد الثقة الى نالها من أعضاء المجلس، ووعد بأنه سيرد التحية بأحسن منها لهم ولأعضاء الجمعية العمومية التأسيسية ويتشرف أيضا بأنه نال ثقتهم الغالية وهي محل تقدير.



يذكر ان الاتحاد يقوم برعاية مصالح أصحاب الأعمال والشركات المنتسبين لعضويته بصفة عامة وتحقيق التضامن بينهم ومدهم بالمعونة المادية والمعنوية والعمل على رفع الكفاية الإنتاجية وتمثيلهم في جميع المحافل العربية والدولية، وكذلك تحسين ظروف الإنتاج، وتوحيد عقود المنتجين والفنانين حسب العرض والطلب، وتسويق أعمال المنتجين الأعضاء وتسهيل الخدمات لتقديم أعمال تعزز قيم المجتمع الكويتي، وتمثيل المحتوى والفن والثقافة والترفيه بالكويت لدى الجهات الرسمية والتنسيق مع أعضاء مجلسي الأمة والوزراء في دعم وتطوير الفن الكويتي.

ويتكون مجلس الإدارة التأسيسي للاتحاد من: الإعلامي والمحامي خالد الراشد (رئيس مجلس الإدارة)، الفنانة القديرة حياة الفهد (نائب رئيس مجلس الإدارة)، الفنان القدير محمد جابر (مدير اللجنة العليا للمنتجين)، المنتج د.بشار عبدالحسين (أمين السر)، م.محمد المحيطيب (نائب أمين السر)، المخرج محمد المسلم (أمين الصندوق)، الفنان ياسر العماري (مدير العلاقات العامة والتنسيق).



أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الكويتي لشركات الإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه



1 - مؤسسة الفهد للإنتاج الفني - الفنانة حياة الفهد.



2 - شركة سفن ستايل للإنتاج الفني والمسرحي الفنانان - محمد وحسين المنصور.



3 - شركة التوليب للإنتاج الفني - الفنانة سعاد عبدالله.



4 - مؤسسة الزرزور للإنتاج الفني والمسرحي - الفنان محمد جابر «العيدروسي».



5 - مركز عبدالله الرويشد للإنتاج الفني الفنان - عبدالله الرويشد.



6 - شركة عبدالرحمن العقل وأولاده للإنتاج الفني - الفنان عبدالرحمن العقل.



7 - مركز فن ون للصوتيات المرئيات - الإعلامي والمحامي خالد الراشد.



8 - مركز الفنون للإنتاج الفني والمسرحي - المنتج د.بشار عبدالحسين عبدالرضا.



9 - شركة سيدان ميديا للإنتاج الفني - المخرج والمنتج خالد النصر الله.



10 - شركة فل فريم للإنتاج الفني والمسرحي - الفنان د.حسن البلام.



11 - المجموعة الفنية للإنتاج الفني والمسرحي - المنتج الفنان باسم عبدالأمير.



12 - شركة بارتنرز للإنتاج الفني والمسرحي - الفنان والمنتج بشار الشطي.



13 - شركة اوريون للإنتاج الفني الفنان والمخرج - محمد حسين المسلم.



14 - شركة ستارز للإنتاج الفني والمسرحي - المؤلف عثمان الشطي.



15 - شركة جولد بوم للإنتاج الفني - المهندس والسناريست محمد المحيطيب.



16 - شركة كلاسيكال للإنتاج الفني والمسرحي - الفنان ياسر العماري.



17 - شركة واد نون للإنتاج الفني والمسرحي - الأستاذ بدر المطيري.



18 - شركة كرييشن للإنتاج الفني - د.سحر الحملي ومشعل النمش.