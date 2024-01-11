

سماح جمال



كشف الفنان والإعلامي عبدالله الطليحي لـ«الأنباء» عن أن اختياره للظهور في تطبيق «التيك توك» من خلال «لايف أسبوعي» جاء من خلال عرض قدمه له البلوقر المعروف حسين النصار. وقال الطليحي عن التعاون: جمعتنا أكثر من جلسة عمل أثمرت بعدها هذا التعاون من خلال برنامج يناقش قضايا الشباب الذين يعتبرون الشريحة الأكبر التي تتفاعل مع القضايا المختلفة التي طرحتها عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل قضايا «تركيا، ونترلاند، التكميم..». وتابع قائلا: وعندما قلت له إنني أريد تقديم فكرة بهذا القالب زادت من حماسه للفكرة كونه يجدني «صوت الشباب» لأنني أشعر بهم وأعيش يومياتهم، ومن هنا جاء اسم البرنامج «مع الطليحي» ليكون نصير الشباب.



وأكمل الطليحي قائلا: وتفاعل الناس معه كان ممتازا، وكونها تجربتي الأولى عبر منصات التواصل الاجتماعي «تيك توك» كل يوم أحد من الساعة 10 صباحا إلى 11 مساء كانت جديدة عن البرامج التي اعتدت تقديمها في القنوات التلفزيونية.