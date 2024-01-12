التركيز على دخول الروبوتات غرف العمليات والتحديات المصاحبة لها



انطلق مؤتمر الكويت السنوي الثاني لجراحة العظام أمس الخميس لبحث أحدث المستجدات الطبية والتحديات التي تواجه ممارسة الابتكارات الحديثة وكل التخصصات في مجال جراحة العظام والمفاصل.



وقال رئيس المؤتمر د.عويض المطيري لـ «كونا» عقب الافتتاح إن المؤتمر الذي يستمر 3 أيام برعاية وزير الصحة د. أحمد العوضي يستضيف عددا من المتخصصين والاستشاريين العالميين في مجال جراحة العظام لاستعراض وشرح بعض العمليات الدقيقة والنادرة وللإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور من جراحين وطلبة دراسات عليا في نفس المجال.



وأضاف المطيري وهو جراح المفاصل والعظام في مستشفى جابر الأحمد أن جدول المؤتمر يضم عشرات المحاضرات وورش عمل وحلقات نقاشية تشمل جميع التخصصات في مجال جراحة العظام والمفاصل يقدمها متخصصون من دول عدة منها السعودية واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر إضافة إلى مشاركة واسعة من الكويت سواء من المحاضرين أو الحضور.



وذكر أن المؤتمر سيركز على دخول الروبوتات في غرف العمليات والتحديات المصاحبة لها، ومن شأنه أيضا توفير فرصة لتقريب مجتمع جراحي العظام داخل الكويت مع نظرائهم عالميا لتبادل الخبرات والتجارب وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والعلم في المجال.



وبين أن دولة الكويت وقطاعها الصحي خصوصا في مجال العظام والمفاصل قطعت أشواطا كبيرة في السنوات القليلة السابقة لتشكل معظم المستشفيات أقساما خاصة لجراحة وعلاج المفاصل بعد عودة عدد من الأطباء الكويتيين من دراساتهم العليا من ارجاء العالم.



واشار المطيري إلى أن المؤتمر يستهدف جراحي العظام والصدمات وأطباء الطب الرياضي واخصائيي العلاج الطبيعي إضافة إلى الممرضين والممرضات والفنيين وطلبة كلية الطب.



ويصاحب المؤتمر معرض طبي لشركات عالمية متخصصة يعرضون خلاله أحدث الأجهزة الطبية ومعدات غرف العمليات وكل ما يتعلق بجراحة العظام والمفاصل.