

أصدرت الفنانة شذى حسون أحدث أغنياتها بعنوان «ما خذاك الوقت» حصريا على موقع «يوتيوب» ومنصة «ساوند كلاود» الرقمية. وشكلت الأغنية عودة حسون إلى اللهجة الخليجية بعد غياب، إذ قدمت أغنيتيها الأخيرتين «حلم عمري» و«على ما أظن» باللهجة المصرية.



وتنتمي «ما خذاك الوقت» الى اللون الغنائي الدرامي، وتتناول موضوع الخيانة بطريقة جديدة، وقد اختارت حسون أن تبدأ العام الجديد بها على أن تطرح خلال الأسابيع المقبلة أغنيتها الخليجية الثانية «كان واضح».



وقد صورت الأغنية فيديو كليب في دبي تحت إدارة المخرج عادل سرحان، وهي من كلمات سمر البحرينية، ألحان وتوزيع عبدالله عبدالمجيد، وإنتاج «لايف ستايلز ستوديوز».