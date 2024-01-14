القرارات الوظيفية لا بد أن تتناسب مع أهداف طويلة الأجل وليس مواقف لحظية

العمل بروح الفريق يصقل الخبرات والمهارات التي نتبادلها مع باقي الموظفين

برنامج «تمكن» فرصة استثنائية لحديثي التخرج استعداداً لدخول سوق العمل

تعلم المهارات الجديدة يعتبر عاملاً حاسماً لتحقيق التميز والترقي بالحياة العملية



استضاف برنامج تمكن في ثاني حلقاته النقاشية مع أعضاء الإدارة التنفيذية نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، الذي شارك الشباب الكويتي خبراته الممتدة على مدار سنوات طويلة، واستعرض معهم أبرز مراحل مسيرته الوظيفية حتى تقلده أرفع المناصب القيادية في أكبر مؤسسة مصرفية بالكويت.



واستعرض المرزوق مع شباب برنامج «تمكن» المخصص لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية والذي يقام للعام الخامس على التوالي، برعاية ودعم إستراتيجي من البنك وتنظيم من شركة Creative Confidence، أبرز التحديات التي واجهته طوال تلك المسيرة الحافلة بالعطاء، كما أسدى لهم المرزوق مجموعة من النصائح، تمثل الضوء الذي يمهد لهم الطريق لبناء مسيرة مهنية ناجحة.



بيئة عمل مشجعة



وأكد المرزوق أن تحديد الأهداف في مقتبل العمر أمر ضروري وحيوي للنجاح وكذلك اختيار بيئة العمل المحفزة للطاقات والإبداع، حيث قال خلال حواره مع الشباب: «أنتم في مقتبل حياتكم المهنية، لذلك يجب على كل شخص أن يحدد أهدافه، ويختار وظيفته وفقا لهذه الأهداف، حيث يمكن للشخص أن يصل إلى أهدافه المالية أو المهنية من خلال الوظيفة، لكن الأهم هو الشغف في العمل الذي يعتبر الركيزة الأساسية للنجاح والترقي والوصول إلى الأهداف التي يطمح لها».



وأضاف: «بيئة العمل في بنك الكويت الوطني تعد الأنسب لكل من لديه شغف وطموح للارتقاء إلى أعلي المناصب القيادية، لما يمتلكه الوطني من بيئة عمل مثالية تضاهي المؤسسات والشركات العالمية وتدعم الموظف لتحقيق طموحاته، حيث يوفر البنك فرصا استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة، بما يقدمه لكوادره وموظفيه حديثي التخرج من برامج تدريبية على أعلى مستوى، بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة».



ونصح الشباب قائلا: «أنتم الآن في أفضل فترات حياتكم، لذلك استمتعوا بالعمل مع في ظل مسؤوليات أقل، واتبعوا شغفكم حيث كان، وتحلوا دائما بالطموح واحرصوا على اكتساب مهارات جديدة كل يوم، والاستفادة من الكفاءات والخبرات التي تعملون معها».



جرأة ومسؤولية



وعن بداية مسيرته المهنية، قال المرزوق: «بدأت العمل في إدارة الخزينة، ولأن العمل في هذه الإدارة يضيف العديد من المهارات والخبرات اللازمة لأي شخص يعمل في القطاع المصرفي، أحببت العمل بها وقضيت فيها 12 عاما، حيث تشكل هذه الإدارة حلقة الوصل بين البنك والأسواق المالية المحلية والدولية، وتتطلب سرعة في اتخاذ القرارات».



وتابع بالقول: «العمل في إدارة الخزينة عزز شغفي لحب العمل المصرفي، ومنحني جرأة كبيرة لتحمل مسؤوليات العمل، لذلك يجب على كل شخص طموح أن يتحلى بالجرأة، ولا يخشى من الخطأ لأن الإنسان لا يتعلم إن لم يخطئ.. فالخطأ بداية طريق النجاح والتطور، لكن الأهم هو عدم تكرار نفس الخطأ».



وأكمل حديثه حول مسيرته المهنية، وقال: «بعد 12 عاما من العمل في إدارة الخزينة، التحقت بالعمل في بنك الكويت المركزي، حيث اكتسبت الكثير من المهارات والمعرفة الخاصة بالقواعد الرقابية والإدارية التي تنظم عمل القطاع المصرفي في الكويت».



وأكد أن بنك الكويت المركزي مؤسسة عريقة ومهمة لعمل البنوك المحلية، ويملك مصرفيين لديهم خبرة كبيرة تساهم بشكل واضح في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي المحلي والاقتصاد الكويتي.



أسرار مصرفية



ولفت المرزوق انتباه الشباب المشارك في برنامج «تمكن» إلى نقطة محورية عند بدء العمل في القطاع المصرفي، وهي الحفاظ على أسرار العمل، حيث إن سمعة الموظف جزء لا يتجزأ من سمعة المؤسسة التي يعمل بها، مشددا على أن سمعة الموظف تساعد كثيرا في تطور مساره الوظيفي، لذلك يجب أن يكون على قدر المسؤولية ويحافظ على سمعته وسمعة المؤسسة وفريق العمل أيضا، لاسيما أن العمل في القطاع المصرفي يحوي الكثير من الأسرار.



وفي رده على سؤال أحد المشاركين في البرنامج حول التطور السريع، أكد أن العمل بروح الفريق، يعود بالنفع على جميع أعضاء الفريق نظرا لتبادل الخبرات والمهارات التي تختلف من موظف إلى آخر.



التعلم والتطور المستمر



وحث المرزوق الشباب، على التعلم والتطور المستمر الذي يجعل الموظف أكثر سرعة ودقة، مع ضرورة التحلي بالصبر، وعدم ترك العمل أو المؤسسة لأسباب تتعلق بشخص واحد في منصب إداري أو بفريق العمل نفسه، حيث يجب أن يكون لدى الشخص خطة وهدف يسعى لتحقيقه، وأن تنبع قراراته في العمل وفقا لهذه الخطة، لأن الظروف قد تتغير، وتظهر فرص جيدة أمامك، لكن الأهم هو أن تكون على أتم الاستعداد لاقتناص هذه الفرص.



ودعا المرزوق إلى التركيز على تعزيز المهارات التي تنجز الأعمال بسرعة ودقة، مع السؤال كثيرا لمن حولك عن أفضل الطرق وأسرعها لإنجاز الأعمال، مع ضرورة التسلح بالخبرات الكافية والمهارات المطلوبة للحصول على مكانة أعلى وترقيات مستحقة.



وأكد أن الترقي في بنك الكويت الوطني يرتكز على المهارة وإنجاز الأعمال بإتقان، مشيرا إلى أن المسار الوظيفي لا يتوقف عند الترقية والحصول على مرتبة أعلى فقط، لكن يجب التفكير في العديد من الأمور، أبرزها القيمة المضافة التي يمكن أن تعطيها للمكان الجديد.



تجربة استثنائية



ونصح المرزوق الشباب المشارك في برنامج «تمكن» بضرورة الاستفادة من هذه التجربة الاستثنائية التي يوفرها بنك الكويت الوطني، لمساعدتهم وتأهيلهم في الدخول إلى معترك سوق العمل، حيث يمثل البرنامج فرصة ثمينة للجامعيين حديثي التخرج باعتباره جسر عبور للتحول إلى قوى عاملة حقيقية وفاعلة في الاقتصاد الكويتي.



كما نصح بالعمل على تطوير المهارات اللازمة واكتساب الخبرات المطلوبة، التي تؤهلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل الذي أصبح يشهد منافسة محتدة على مستوى جميع القطاعات، أو حتى تأسيس أعمالهم الخاصة، مؤكدا أن البرنامج ينسجم مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى دعم الشباب الكويتي وفتح المجال أمامهم وتمهيد الطريق لهم لبناء مستقبل مشرق.





برنامج مميز لتحفيز الشباب الكويتي



يهدف برنامج «تمكن» إلى تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، بالإضافة إلى إطلاق العنان لإبداعات الكوادر الشابة.



ويعتمد البرنامج على نموذج التعليم المدمج عبر الحضور الشخصي والتدريب عبر الإنترنت باستخدام المنصات الإلكترونية والأدوات التفاعلية للتعليم عن بعد، كما يركز على العديد من المحاور وورش العمل التي تتناول الإبداع والابتكار، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار حلول لتجنب المخاطر.



ويلتزم بنك الكويت الوطني بدعم ومساندة الأجندة الإستراتيجية للدولة فيما يتعلق بدفع عجلة النمو عبر دعم القطاع الخاص والخطط التنموية للدولة باعتبارها جزءا من الأهداف الوطنية بعيدة المدى التي تم تحديدها ضمن رؤية كويت جديدة 2035.



7 نصائح لتحقيق مسار وظيفي ناجح



قدم سليمان المرزوق خلال لقائه بالشباب مجموعة من النصائح التي قد يدعم الالتزام بها المقبلين على سوق العمل في التميز والترقي وتحقيق مسار وظيفي ناجح... وذلك كما يلي:



1- حدد أهدافك واختر وظيفتك وفقا لهذه الأهداف.



2- تسلح بالخبرات الكافية والمهارات المطلوبة.



3- لا تخش من الخطأ فمن لا يخطأ لا يتعلم.



4- التطوير الذاتي عملية مستمرة تجعلك مستعدا لاقتناص الفرصة المناسبة.



5- اتبع شغفك حيث كان واستمتع بعملك.



6- فكر دائما في القيمة المضافة التي تعطيها للمؤسسة.



7- سمعة الموظف جزء لا يتجزأ من سمعة المؤسسة التي يعمل بها.