رشيد الفعم ـ فرحان الشمري



مرة أخرى تعود مدينة المطلاع السكنية إلى واجهة الاهتمام النيابي، حيث طالب مراقب مجلس الأمة النائب د.فلاح الهاجري رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بالقيام بزيارة ميدانية لمدينة المطلاع للاطلاع على المشاكل العالقة التي يواجهها أهالي المدينة والعمل على حلها بأسرع وقت.



وقال الهاجري لـ «الأنباء» ‏إن المواطن لا يستطيع السكن في الوقت الحالي لافتقار المدينة لأبسط المقومات الحياتية وبسبب النقص الشديد في الخدمات العامة، مشددا على أن أقل ما يمكن تقديمه الآن تمديد صرف بدل الإيجار وتأجيل قسط بنك الائتمان لحين الانتهاء من جميع الخدمات.



وزاد الهاجري: سأتابع هذا الملف مع كل وزير مختص لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين حرصا على استقرار الأسرة الكويتية الذي يشكل استقرارا للبلد بشكل عام.



من جانب آخر، تناقش لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية التي يرأسها النائب محمد هايف غدا الإثنين قضية عدم مراعاة الآداب والذوق العام بالأماكن العامة. وتركز اللجنة بحضور ممثلي وزارة التجارة وبلدية الكويت، على ظاهرة الاختلاط في بعض النوادي الصحية لمخالفتها الشريعة الإسلامية والقوانين التجارية والآداب العامة بالبلاد.



مصادر من اللجنة قالت لـ «الأنباء» إنه ستتم مطالبة ممثلي وزارة التجارة بالقيام بجولات تفتيشية على النوادي الصحية لرصد أية حالات اختلاط أو مخالفة للآداب العامة وفرض عقوبات وفق القانون على المخالفين.



من جهتها، تناقش اللجنة الصحية البرلمانية اليوم الاقتراح بقانون لتنظيم خدمات الرعاية الصحية، والاقتراح بقانون لإنشاء منطقة «دواكم» للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها.



وكانت اللجنة ناقشت قضية «تطوير خدمات الرعاية الصحية» وبحثت بنوده تطلعا لإعداد تقرير اللجنة وعرض القانون للتصويت، خصوصا أنه ضمن الخارطة التشريعية التي تم التوافق عليها بين الحكومة والمجلس.