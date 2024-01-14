عبدالكريم العبدالله



وافقت وزارة المالية على تعزيز ميزانية وزارة الصحة الخاصة بالتدريب الخارجي بمبلغ 145 ألف دينار على الميزانية الحالية، والتي تبلغ 160 الف دينار ليصبح اجمالي الميزانية 305 آلاف دينار. وستغطي الميزانية الجديدة إيفاد ما يقارب 50 طبيبا وطبيبة في دورات تدريبية خارجية. وتشمل شروط الالتحاق بتلك الدورات الخارجية أن يكون المرشحون مطابقين للضوابط والشروط، وأن تكون المخصصات المنصرفة ومدد السماح بالسفر قبل وبعد الدورة ودرجة التذكرة الممنوحة للمتدرب، فضلا عن إرسال الطلبات قبل بداية البرنامج التدريبي بشهر واحد.