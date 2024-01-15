نثّمن دور وزير ووكيل «الصحة» في المساهمة بتنمية وتطوير المنظومة الصحية

النظام يتيح للجراح إجراء عمليات أصعب بطريقة أسرع وأدقّ وتقليل الخطورة



في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أحدث التقنيات والأجهزة بما يواكب أحدث التطورات العالمية في هذا الشأن، أكدت وصول واستخدام أحدث فئة من أجهزة الروبوت الجراحي Da Vinci Xi في مستشفى جابر.



وبهذه المناسبة، قال رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر د.سليمان المزيدي انه تم إجراء أكثر من 130 عملية جراحية باستخدام نظام الجراحة Da Vinci في المستشفى، وهي التقنية الأحدث في مجال الجراحات الروبوتية، منها 35 حالة في مجال جراحة القولون والمستقيم، و65 حالة لجراحة السمنة، إضافة إلى استخدامه في جراحات مختلفة في مجال الجراحات النسائية والمسالك البولية إضافة إلى جراحات الأنف والأذن والحنجرة.



وأضاف د.المزيدي أن جهار Da Vinci Xi يعد أحدث فئة من أجهزة الروبوت في العالم، وهو متوافر حاليا في مستشفى جابر، ويتيح للجراح العمل على عمليات أصعب بطريقة أسرع وأدق، كما أنه متعدد الأذرع، مما يحسن من تحكم الجراح في الجهاز، ويتيح عمل فتحات أصغر ذوات دقة عالية، وبالتالي خسارة دم أقل أثناء العملية، وتقليل الخطورة بعدها، وتقليل مدة بقاء المريض في المستشفى بعد العملية، وتقليص فترات انتظار المرضى، مشيرا إلى أن استخدامه يتوقف على طبيعة وظروف وخصوصية الحالة المرضية.



وذكر أن توافر مثل هذه الأجهزة الحديثة في مستشفيات الكويت، يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أفضل الخدمات الصحية، لاسيما العلاجية منها للمواطن، مثمنا دور وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري في متابعتهم المستمرة، والدفع بكل ما يسهم في نهوض وتنمية المنظومة الصحية في البلاد.