قدم النائب أسامة الزيد اقتراحا برغبة جاء كما يلي:



تعتبر مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار المنتجين أدوات اقتصادية استقصائية مهمة لقياس التضخم والنمو، ورصد الغلاء المعيشي ومستويات الأسعار في الأسواق المحلية. وتمثل هذه المؤشرات دليلا يسترشد به أصحاب القرار في سلطات الدولة عند رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



وتتكون مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار المنتجين من أوزان ترجيحية وسلات وتصنيفات للسلع وعينات المصادر مبنية على أساس محددة، ومن مكونات المؤشرات يتم التعرف على سلوك المستهلكين والمنتجين والتغيرات التي تطرأ عليهما من ناحيتي تبدل السلع المستهلكة او المنتجة وتغير أسعارهما وحجم الطلب عليهما. وكما هو معلوم، فإن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتطورات التكنولوجية تلعب دورا مهما في تغير وتبدل أنماط الطلب من المستهلكين والعرض من المنتجين من ناحية السلع والخدمات، ما يستدعي ذلك تحديثا دوريا ومستمرا لسنوات للأوزان الترجيحية وسلات وتصنيفات السلع وعينات المصادر التي يبنى عليها مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين ليكون متوافقا مع التطورات الناجمة في سلوكيات المستهلكين والمنتجين لتعبر هذه المؤشرات بشكل دقيق عن حالة العرض والطلب والأسعار للسلع والخدمات في الأسواق.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



1 - قيام الإدارة المركزية للإحصاء بتحديث سنة الأساس والأوزان الترجيحية وسلات وتصنيفات السلع وعينات المصادر لمؤشري الأرقام القياسية لأسعار المستهلك والأرقام القياسية لأسعار المنتجين بشكل سنوي ومستمر.



2 - تعاون الجهات والأقسام المعنية بالإحصاء في أجهزة الدولة في عملية التحديث السنوي لمؤشري الأرقام القياسية لأسعار المستهلك والأرقام القياسية لأسعار المنتجين في تزويد الإدارة المركزية للإحصاء بالمعلومات اللازمة لإضافة أو إزالة السلع من الأوزان الترجيحية لهذين المؤشرين.



3 - الالتزام في نشر مؤشري الأرقام القياسية لأسعار المستهلك والأرقام القياسية لأسعار المنتجين بشكل شهري وجمع البيانات بأحدث الأساليب.