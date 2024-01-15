قدم النائب حمد العبيد سؤالا لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات جاء كالتالي: تقدمت بسؤال رقم 09500 في تاريخ 23/11/2023 بخصوص تقاعس بلدية الكويت، ما تسبب في هدر كبير للمال العام يقدر



بـ 5 ملايين و496 ألف دينار من خلال إخفاء مخالفات عدة لشركة استغلت أراضي أملاك الدولة دون تراخيص، واستفسارات أخرى، وبناء على الإجابة الواردة من البلدية بأنها شكلت لجنة تقصي حقائق تتولى جميع الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذت بخصوص محاضر المخالفات محل السؤال البرلماني والإجراء المتخذ على ضوء كتاب إدارة الفتوى والتشريع الوارد في تاريخ 30/7/2023.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل انتهت اللجنة من أعمالها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتقرير نتائج عمل اللجنة كاملا، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بأسباب التعثر والتأخر.



2 - في حال انتهاء نتائج لجنة تقصي الحقائق، ما الخطوات العملية لاسترداد المبالغ المستحقة للدولة؟



3 - ما الإجراء المتبع تجاه هذه الشركة المخالفة في الوقت الحالي، حتى تنتهي اللجنة من رفع تقريرها؟



من جانب آخر وافقت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها الذي عقد أمس على اقتراح النائب حمد العبيد بتحويل روضتي دمشق وشجرة الدر إلى حدائق عامة.