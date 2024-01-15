قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة جاء كما يلي: نظرا لأهمية (الديوانيات) لإقامة مناسبات متعددة بها، وللجانب الاجتماعي المهم وحيث إن بعض المنازل لا تكفي مساحتها لإقامة الديوانية، فيضطر بعض المواطنين لإقامتها امام المنازل بسبب وجود مساحة كبيرة امام منزله، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «قيام بلدية الكويت بالتعاون مع إدارة املاك الدولة بالترخيص لإقامة ديوانيات في المساحات القريبة من منازل السكن الخاص وفقا للشروط الآتية:



٭ ان تقام الديوانية من مواد خفيفة مثل الخيمة او الحديد وليست من مواد خراسانية على أن يكون شكلها متوافقا مع الذوق العام.



٭ أن تبعد عن الرصيف والشارع بمسافة لا تقل عن مترين.



٭ ألا تحجب الرؤية امام السيارات ولا تعيق الخدمات العامة.



٭ ألا تستغل كغرف للنوم او لأغراض أخرى بخلاف الاستخدامات المعروفة للديوانيات.



٭ ألا تضايق الجيران القريبين من مكان الديوانية.



٭ ألا يزيد إجمالي مساحة الديوانية مع مرافقها على (100م) مربع.



٭ فرض رسوم سنوية على صاحب الديوانية بقيمة (2 دينار) عن كل متر مربع.



٭ في حالة مخالفة أي من الشروط السابقة فعلى الجهات المسؤولة عنها انذار صاحب المخالفة واعطائه مهلة لمدة شهر لتصحيح المخالفة على أن تزال الديوانية بعد مرور المهلة المقررة».