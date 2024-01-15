قدم النائب محمد هايف اقتراحا برغبة جاء فيه ما يلي: تعد مراكز القارئ الصغير التابعة لإدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مشروعا متميزا وفريدا من نوعه، حيث انه يهدف لتعليم القواعد الاساسية لقراءة القرآن الكريم، وتأسيس الصغار في اللغة العربية، ومعالجة ضعف قراءة اللغة العربية لدى الطلبة المبتدئين في القراءة وتمكينهم من قراءة اللغة العربية على أسس علمية سليمة، كما انه يُسهم في زرع الآداب والقيم الإسلامية في قلوب النشء، لتكوين جيل متمسك بثوابت ديننا الحنيف، ومجتمع يكون القرآن خلقه ونبراس حياته.



وهذا المشروع يساعد في القضاء والتغلب على ضعف القراءة وتحسين قراءة القرآن الكريم في أقصر زمن وبأسرع وقت، وذلك بنشر وتطبيق منهج القارئ الصغير (اقرأ وارتق) الذي يساعد في معالجة المشاكل التي يعاني منها الطلبة المبتدئون في قراءة اللغة العربية.



وقد لوحظ اهتمام الكثير من الآباء والأمهات في تعليم أطفالهم الطريقة الصحيحة لقراءة القران الكريم، وهذا من صميم عمل هذه المراكز.



لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «افتتاح مراكز القارئ الصغير في الفترة الصباحية، لتلبية حاجة اولياء الأمور وتوفير بيئة صالحة لتعليم ابنائهم».