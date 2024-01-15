قدم النائب شعيب شعبان اقتراحا برغبة جاء كما يلي: جبلت الكويت منذ بداية نهضتها على الاهتمام بالشباب ورعايتهم من خلال انشاء مجموعة من مراكز رعاية الشباب في مختلف المناطق والمحافظات لما لها من اثر كبير ومردود ايجابي على الشباب والمجتمع ككل من خلال اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها وتطويرها، وتحسين الصحة البدنية والنفسية والقدرات الذهنية والعقلية، واستغلال اوقات الفراغ في تعلم مهارات جديدة، مما ينعكس على خفض معدلات الجريمة. ولأن الشباب هم عصب المجتمع واساسه، فنحن مدركون ان مشاركتهم هي حق لهم، وهي الطريق الامثل نحو الانتماء والولاء، ونؤمن ايضا بأن الشباب نقطة الانطلاق والتغيير في تنمية المجتمعات، فهم مواردها بما يمتلكونه من طاقات مكنونة، وقادرون على المبادرة وحل المشكلات بأدوات عصرية، وتوفير فرص لمشاركة الشباب، وبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم، وتشجيع المبادرات وتقديم الدعم لهم، وبناء مساحات آمنة، وتوفير الآليات التي تضمن مشاركتهم. لذا، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: نقل مقر اللجنة الاولمبية الكويتية من مدينة جابر الاحمد الى منطقة حولي، وتحويل المقر الى مركز شباب رياضي خاص بأهالي وسكان مدينة جابر الاحمد.