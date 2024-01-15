قدم النائب فهد بن جامع اقتراحا برغبة جاء كما يلي: فيما يخ الوظائف الإشرافية الآتية: (مدير إدارة - مراقب - رئيس قسم) وحسب ما صدر في المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، والمرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (166/2001) بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «تثبيت من يحصل على إحدى المسميات الاشرافية الآتية: (مدير إدارة - مراقب - رئيس قسم) خلال مدة لا تجاوز عاما ميلاديا بشرط أن يكون حاصلا على تقرير وظيفي لا يقل عن امتياز، وألا يكون صدرت بحقه عقوبة خلال فترة ندبه، ويتم تثبيت المسمــــى في أنظمــــة ديوان الخـــدمة المدنية خلال مدة لا تجاوز عامـــا ميـــلاديا دون الحاجـــة لكتــاب رسمي من جهة العمل».