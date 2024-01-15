

بيروت ـ أحمد عز الدين



قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «إن الموفدين الغربيين نقلوا تهديدات بتوسيع الحرب على لبنان اذا لم تتوقف الجبهة على الحدود الجنوبية، وكررنا القول أنه لا حلّ قبل وقف اطلاق النار في غزة».



وأضاف نصرالله، في ذكرى أحد القادة الميدانيين في الحزب وسام الطويل الذي اغتالته اسرائيل الاسبوع الماضي، «لقد هددوا وهولوا علينا، ولكن نحن مستمرون بالحرب، والجديد الذي حمله الموفدون انه اذا لم نوقف المعارك فإن اسرائيل ستشن حربا واسعة على لبنان، وهذا امر يتكرر منذ 100 يوم، ولكن التهديدات لن تجدي نفعا».



وأضاف: «قالوا لنا ان اسرائيل ستنتقل إلى المرحلة الثالثه في حربها على غزة، وانها اخرجت ستة ألوية سيتم إرسالها إلى الجبهة مع لبنان وهذا التهديد لن يغير شيئا، لأن هذه الألوية هي اصلا خرجت من المعركة لإراحتها».



وقال «ان الذي يخشى من الذهاب إلى حرب مع لبنان هو اسرائيل وليس نحن، لأننا جاهزون للحرب منذ البداية وسنقاتل بلا اسقف وبلا ضوابط وبلا حدود وانه لا حل قبل وقف اطلاق النار في غزة».



واشار إلى ان اسرائيل لم تحقق ايا من اهدافها في حربها على غزة سواء بتهجير الفلسطينيين، او بوقف اطلاق الصواريخ، او بالقضاء على حركة «حماس».