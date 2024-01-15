عبدالكريم العبداللهبدأت وزارة الصحة بإعادة تشكيل اللجان وفرق العمل، والتي أوقفت العمل بها منذ نهاية ديسمبر العام الماضي. ووضعت وزارة الصحة ضوابط لتنظيم فرق العمل واللجان عبر تحديد الأعداد المقررة لكل من فريق العمل واللجنة المطلوب تشكيلها.وشملت الضوابط التي تنشرها «الأنباء»، أن يكون طلب تشكيل اللجان وفرق العمل حسب الحاجة الفعلية للعمل، وأن تكون الاختصاصات المنوطة بها مختلفة عن طبيعة الاختصاصات الأصلية للجهة الطالبة. وتضمنت الضوابط أن يتم تشكيل فرق العمل لمدة 3 أشهر غير قابلة للتمديد، بينما تكون مدة اللجنة 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بعد تقديم مبررات وأسباب التمديد واعتمادها من قبل اللجنة الفنية المختصة.