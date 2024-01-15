فرحان الشمري



فيما انتهت لجنة المرافق العامة البرلمانية من بحث 26 اقتراحا برغبة، وجهت الدعوة الأربعاء المقبل لوزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري لبحث صيانة الطرق والشوارع. وقال رئيس اللجنة أحمد لاري لـ «الأنباء»: انتهت اللجنة من دراسة 26 اقتراحا مقدمة من النواب، ووافقت على الغالبية منها، وتم تأجيل اقتراحين للدراسة. وأكد لاري ان اللجنة وجهت الدعوة لوزارة الأشغال وهيئة الطرق لبحث صيانة الشوارع للوقوف على آخر المستجدات بشأن تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها، داعيا الجهات المعنية إلى استعجال تنفيذ عقود صيانة الطرق نظرا لأهميتها القصوى.