قال معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم إن فريقا صينيا متخصصا في البحث طور تكنولوجيا ذكاء اصطناعي تعالج تحديات حاسمة في الكشف الدقيق عن السلوك الاجتماعي للحيوانات.



ويعد التمييز في الوقت نفسه بين الحيوانات التي تبدو متشابهة جدا أصعب جزء في تحليل السلوك الاجتماعي للحيوانات المتعددة.



ويمكن للتكنولوجيا الجديدة، أطلس السلوك الاجتماعي، التي طورها باحثون من المعهد، تحديد الحيوانات ذات المظهر المماثل بدقة تزيد على 90%، ما يلغي الحاجة المسبقة إلى تحديد فئات السلوك الاجتماعي، الأمر الذي قد يساعد في اكتشاف اختلافات جديدة غير محددة في السلوك الاجتماعي للحيوانات.



كما يمكن للخوارزمية الجديدة تجميع حجم كبير من البيانات الجديدة وتدريب النماذج بدقة أعلى، وبالتالي الحصول على نتائج تقديرية أكثر دقة للإيماءات الاجتماعية ثلاثية الأبعاد، حسبما قال وي بنغ في، المؤلف المراسل للدراسة.