

تعرض مدرب منتخب غانا كريس هيوتون لمحاولة اعتداء في فندق الإقامة بكوت ديفوار عقب الخسارة 1-2 أمام الرأس الأخضر، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.



وكشفت صحيفة «ذا صن» نقلا عن تقارير صحافية محلية، عن تعرض هيوتون لهجوم من أحد مشجعي غانا في فندق الإقامة عقب اللقاء، بعد الخسارة أمام الرأس الأخضر، وسط تضارب حول إلقاء القبض على هذا المشجع من عدمه.



وقال هيوتون بعد المباراة: «نشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية بسبب النتيجة، لقد دخلنا المباراة بخطة لعب، ثم قمنا بتغييرها للمزيد من الضغط الهجومي لكننا استقبلنا هدفا صادما قبل النهاية»، مضيفا: هذه المجموعة من اللاعبين تعرف أيضا كيف يرى الشعب الغاني هذه المباراة، ويرى هذه البطولة وتوقعاتنا في هذه البطولة، نشعر بخيبة أمل ونسعى إلى تصحيح الأمور سريعا. وبعد الخسارة من الرأس الأخضر، رفع قائد منتخب غانا جوردن أيو راية التحدي قبل مواجهة مصر المصيرية في الجولة الثانية الخميس المقبل، قائلا: «لدينا أكثر من 10 لاعبين يشاركون لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية، لذلك سيحدث هذا النوع من الأخطاء».



وأضاف مهاجم كريستال بالاس: «فريقنا يفتقر إلى الكثير من الخبرة، علينا أن نتعلم ونحتاج إلى التعلم بسرعة لأن كأس أمم افريقيا لا تنتظر أحدا». وتابع: «نحن بحاجة للوقوف معا ومواجهة الواقع، علينا نسيان مباراة الرأس الأخضر والتركيز على تصحيح الأخطاء قبل مواجهة مصر للظهور بشكل أفضل أمامه. علينا تقديم أداء أفضل، لا نخشى أحدا، سنحاول التأهل رغم صعوبة ذلك».