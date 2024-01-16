السلمان: توصيات المنتدى ترسم مساراً واضحاً لتطوير العمل الحكومي الإلكتروني

تطوير إستراتيجية حكومية لتنفيذ والاستفادة من الاتفاقية الإطارية مع «غوغل كلاود»



ثامر السليم



أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أن هناك توجها لإنشاء مكتب للتحول الرقمي لمتابعة مشاريع الوزارات والهيئات، مبينا أن هذا الأمر ليس جديدا بل معمول به في عدد من الدول للتواصل مع مختلف الجهات وليس هناك تعارض في طبيعة العمل بل هو مكمل لها ومشرف عليها.



جاء ذلك خلال لقاء الشعلة صباح امس مع رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، حيث قام بتسليمه توصيات منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر بحضور كل من مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني وم.مجدي صبري وطاهر عبدالعال.



وقال الشعلة إن عجلة تطوير المشاريع مستمرة، والتركيز في الوقت الحالي على مشاريع الأمن السيبراني والتي يجب أن تحظى باهتمام كبير خاصة في ظل الهجمات الخارجية والداخلية على الأنظمة والمعلومات والبيانات، مطالبا باستخدام سبل التقنية الحديثة المعول بها في عدد من الدول المجاورة والمتعلقة بالطاقة واستخدام الرياح والشمس، مثمنا جهود المكاتب الهندسية، مؤكدا تقديم كل الدعم لها خاصة في التحول الإلكتروني لكي تنهض الكويت في الجانب المعلوماتي والتكنولوجي. من جانبه، أعرب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، عن اعتزاز الاتحاد بدعم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر، والذي نظمه الاتحاد مؤخرا برعاية وحضور الوزير، مشيرا إلى أن المنتدى قدم العديد من التوصيات التي ترسم مسارا واضحا لاستكمال جهود الدولة لتطوير العمل الحكومي الإلكتروني في المسارات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المجتمع الكويتي.



وأضاف السلمان: إننا على ثقة تامة بأن الوزير الشعلة سيستكمل الجهود للأخذ بالتوصيات الصادرة عن المنتدى والعمل معه على تنفيذها، مؤكدا أن التوصيات نتاج عمل جماعي تضافرت فيه جهود المشاركين بالحلقات النقاشية والمحاضرات الفنية والمداولات الجانبية خلال المنتدى، مشيرا إلى أن توصيات المؤتمر تضمنت تطوير استراتيجية حكومية لتنفيذ والاستفادة من الاتفاقية الإطارية مع شركة غوغل كلاود، والمبادرات التي تتقدم لها شركات الحوسبة العالمية الأخرى للاستفادة من اندفاعة تلك الشركات في بناء وتطوير مراكز البيانات الخاصة لها بالكويت، ويتم وضع هذه الاستراتيجية من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع متخصصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا العالمية ضمن لجنة وطنية أو جهاز وطني لتطبيق الحوسبة السحابية في الجهات الحكومية.



وأوضح أن التوصية الثانية هي وضع خطة شاملة لتصنيف البيانات الحكومية (Data Classification) تمهيدا لمرحلة التحول الرقمي على أن تتضمن الخطة قواعد الحصول على تلك البيانات واستخدامها وتخزينها وتعديلها وحفظها أو التخلص منها وحمايتها سواء كانت إلكترونية أو ورقية، ووضع آلية محددة لإدارة التغيير التي تطرأ على قواعد البيانات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها وقواعد مشاركة أو تبادل تلك البيانات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية داخل الكويت وخارجها، ويمكن أن تقوم بهذا الجهد لجنة مختصة يتم إنشاؤها لذلك بإشراف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية بناء على سياسة تصنيف البيانات الوطنية التي تصدرها الجهة المسؤولة عن ذلك. وبين أن التوصية الثالثة تتمثل في القيام بمسح شامل للأنظمة والأجهزة والتجهيزات والبرمجيات وقواعد البيانات من خلال نظام آلي لإدارة الأصول الإلكترونية (Asset Management System) المتوافرة لدى الجهات الحكومية لكي يتم أخذ تلك البيانات بالاعتبار عند التخطيط للمرحلة القادمة سواء للتحول نحو الحوسبة السحابية أو ضمان حسن استخدام القدرات المتوافرة وتوفير الميزانية الدولة، ويفضل أن يتم ذلك عبر نظام آلي موحد، ويقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بهذا الجهد بالتعاون مع الجهات الحكومية.



وتابع: التوصية الرابعة وضع خطة تدريبية لموظفي مراكز المعلومات في الجهات الحكومية تشمل تحديد التخصصات المطلوبة وعدد المتدربين في كل تخصص والبرامج التدريبية المطلوبة لهم، وتأخذ الخطة بالاعتبار مصادر ومسارات التدريب المختلفة المتوافرة في عصرنا الحالي.



وجدد الشكر إلى الوزير الشعلة على اهتمامه ومتابعته لنتائج المنتدى، معربا عن الأمل في أن يتولى مكتب الوزير متابعة الجهات المسؤولة للعمل معا على تنفيذ هذه التوصيات لمواكبة توجهات الدولة التنموية.