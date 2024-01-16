أكدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية دعمها الكامل لبرنامج المحاسبة الذي تقدمه كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت في ضوء نية البعض إلغاء البرنامج، لافتة إلى أن البرنامج يؤهل الدارسين للحصول على درجة الماجستير في العلوم المحاسبية.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح الجلاوي إن دعم الجمعية للبرنامج يعكس الأهمية المتزايدة له، في ظل الإقبال الكبير عليه من قبل الدارسين للالتحاق به، مبينا أن البرنامج تمكن من تخريج العشرات من الدارسين الحاصلين على درجة الماجستير في العلوم المحاسبية خلال السنوات السابقة ومنذ إنشائه.



وبين أن البرنامج هو الوحيد بين جامعات الكويت الحكومية والخاصة وهو يهدف لتلبية رغبة العديد من العاملين في القطاع المالي ومكاتــب التدقيق وشركــات الاستثمــار وديوان المحاسبة وغيره من القطاعات المالية في كل قطاعات الدولة.



وذكر أن البرنامج يؤهل الدارسين للحصول على البرامج المهنية التخصصية والتي تجد إقبالا كبيرا من قبل الدارسين في مواقع المحاسبة المختلفة، مؤكدا أن الجمعية ضد فكرة السعي لإلغاء البرنامج لارتباطه الوثيق بتطور مهنة المحاسبة والمراجعة، من خلال المعايير المحاسبية والحوكمة وتحليل البيانات والقوائم المالية وكذلك العلوم المحاسبة الجنائية وغيرها من علوم المحاسبة الواسعة المختلفة التي يستفيد منها الدارسون.



وتطرق لأهمية البرنامج الذي تشرف عليه كلية الدراسات العليا، حيث يتم اختيار عدد محدود من المتقدمين للبرنامج الذين ينطبق عليهم شروط القبول، ومن المؤشرات الدالة على نجاح البرنامج العدد الكبير الذي يتقدم له سنويا للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة، مبينا أن مدة البرنامج من عام ونصف العام إلى عامين ونصف العام حسب اختيار الدارسين وقدراتهم.