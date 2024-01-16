أسامة أبوالسعود



أصدر وكيل وزارة العدل هاشم القلاف تعميما إداريا رقم 3/2024 بتفعيل خدمات العلاوة الاجتماعية على تطبيق «سهل».



وجاء في كتاب وكيل العدل، انه إشارة إلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 34060 الصادر في 17/5/2023 بشأن إطلاق «الديوان» خدماته المرتبطة بالعلاوة الاجتماعية للموظفين الذكور من خلال تطبيق «سهل»، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 21/5/2023، وهي كالآتي: ٭ طلب صرف علاوة اجتماعية عن الأولاد



٭ طلب إيقاف علاوة اجتماعية عن الأولاد.



٭ طلب تعديل قيمة علاوة اجتماعية عن الأولاد (معاق/ سليم).



٭ طلب صرف علاوة اجتماعية عن الزوجة.



٭ طلب إيقاف علاوة اجتماعية عن الزوجة.



فعلى جميع موظفي الوزارة مراعاة تقديم كل الطلبات التي تخص العلاوة الاجتماعية عن طريق تطبيق «سهل» فقط.