عاطف رمضان



ذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن اجتماعا ضم قياديي وزارة التجارة والصناعة وجهات معنية لإيجاد حلول لتفاوت اسعار الخضراوات والفاكهة في الجمعيات التعاونية. وأضافت المصادر ان الاجتماع عقد في مقر «التجارة» برئاسة وزير التجارة والصناعة محمد العيبان وبحضور وكيل الوزارة زياد الناجم ومدير مكتب الوزير نبيل المفرح ومدير ادارة الجهاز الفني للاشراف على السلع وتحديد اسعارها فيصل الانصاري ومدير الرقابة منصور النزهان، ومسؤولين من «الشؤون» والجمارك والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية واتحاد الجمعيات التعاونية.



ولفتت المصادر الى أن مسؤولي الجهات المعنية ابدوا استعداداتهم لبحث تفاوت الاسعار في اقسام الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية وسبل معالجة ذلك والعمل على دعم المنتج الوطني الزراعي وإدراجه في الجمعيات التعاونية وذلك بالتنسيق مع «الشؤون» واتحاد الجمعيات التعاونية.