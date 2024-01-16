دعا رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون النواب لحضور الاجتماع السنوي الأول للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد الثاني الخميس المقبل، وذلك لانتخاب وكيل الشعبة وأمين السر وثلاثة أعضاء مكملين للجنة التنفيذية، بالإضافة إلى تفويض اللجنة اعتماد ميزانية الشعبة واعتماد تقارير المؤتمرات والاجتماعات.



وجاء جدول أعمال الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية الفصل التشريعي السابع عشر دور الانعقاد العادي الثاني كما يلي:



البند الأول: إقرار جدول الأعمال.



البند الثاني: انتخاب وكيل الشعبة البرلمانية.



البند الثالث: انتخاب أمين سر الشعبة البرلمانية.



البند الرابع: انتخاب أمين صندوق الشعبة البرلمانية.



البند الخامس: انتخاب ثلاثة أعضاء مكملين لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.



البند السادس: تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في إقرار الحساب الختامي للشعبة للفترة من 1/1/2023 - 31/12/2023.



البند السابع: تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في إقرار ميزانية الشعبة البرلمانية التي تبدأ 1/1/2024 وتنتهي في 31/12/2024.



البند الثامن: اعتماد تقارير المؤتمرات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة من شهر يوليو 2023 حتى شهر ديسمبر 2023.



البند التاسع: ما يستجد من أعمال.