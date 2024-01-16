قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب حمد العليان إن اللجنة ستنظم يوم الخميس المقبل مؤتمرا بعنوان تحديات التعليم في الكويت وسبل النهوض به، وذلك للوقوف على أسباب تدهور التعليم وكيفية تطويره.



وقال العليان في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المؤتمر الذي سيعقد في مسرح مجلس الأمة الساعة العاشرة صباحا، سيكون عبارة عن حوار مفتوح لجميع المختصين بالشأن التعليمي.



وأوضح العليان أن المؤتمر يأتي في إطار استعدادات اللجنة للجلسة الخاصة بقوانين التعليم وتطويره يوم 30 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لأن تكون في جاهزية كاملة من حيث التقارير والقوانين كي تكون هذه الجلسة مثمرة وتحقق الهدف منها.



وأضاف إن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لإنجاز كل القوانين والتقارير المدرجة على جدول أعمالها والتي ترغب في رفعها إلى مجلس الأمة والانتهاء من مراجعتها مراجعة نهائية كاملة.



وبين أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية عددا من الاجتماعات مع الجهات الحكومية مثل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وجهاز الاعتماد الأكاديمي ومجلس الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية والكثير من الجهات المرتبطة بالتعليم، مضيفا انه تزامن مع هذه الاجتماعات الزيارة التي قام بها أعضاء اللجنة لدولة قطر للاطلاع على التجربة القطرية عن قرب والاستماع للقائمين عليها.



وأشار إلى أن الدعوة للمؤتمر ستكون عامة لكل المختصين والمهتمين والناشطين في المجال التعليمي وأصحاب الميدان التربوي، وكذلك المسؤولون في وزارة التربية والجهات المختصة.



وقال إن أعضاء اللجنة سيكونون موجودين في هذا المؤتمر، وذلك من أجل الاستماع إلى هموم المختصين في هذا المجال، ومعرفة رؤاهم عن أسباب تدهور التعليم في الكويت وسبل النهوض به وأفكارهم لتطوير التعليم في الكويت.



وبين أن هذا اللقاء يهدف إلى فتح المجال لأكبر عدد وشريحة ممكنة من أصحاب الاختصاص لعرض أفكارهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستسجل كل ما لديهم من أفكار ومقترحات لتكون تحت نظر اللجنة عند إعداد برنامجها الذي سوف يتم تقديمه في الجلسة المخصصة للتعليم في أبريل المقبل.