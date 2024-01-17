

أبدى مدرب منتخب غينيا، كابا دياوارا، رضاه التام عن نتيجة التعادل 1-1 التي حققها فريقه أمام الكاميرون ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.



وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف)، أنه ليس من السهل التعادل مع منتخب مثل الكاميرون، خاصة أن فريقه كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد فرانساوا كامانو في نهاية الشوط الأول.

وتابع: «حققنا بداية جيدة، وأنا سعيد بعد هذه النتيجة، بدأنا جيدا وسجلنا هدفا، وأريد تهنئة لاعبي منتخبنا بعد اللعب 10 لاعبين أمام 11 في المباراة.

مازالت هناك مباراتان في المنافسة وسنبقى في السباق». وأوضح: «البطاقة الحمراء التي تلقيناها غيرت الأمور، خروج لاعب منا صعب من مأموريتنا، والأمور كانت معقدة بعد ذلك. على كل حال نرحب بهذه النقطة التي تحصلنا عليها».

هذا، وأهدى لاعب منتخب غينيا، محمد بايو، جائزة أفضل لاعب في المباراة إلى والدته. وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف)، أن والدته تقف إلى جانبه دائما بالأوقات الصعبة، لذلك فهو يفضل أن يهديها تلك الجائزة.



إلى ذلك، فشلت مساعي حارس مرمى الكاميرون أندريه أونانا في اللحاق بالمباراة الأولى لمنتخب بلاده في الكأس القارية. واستبعد مدرب منتخب الكاميرون ريغبورت سونغ الحارس من التشكيل الأساسي الذي خاض مباراة غينيا رغم وصول أونانا إلى مدينة ياموسوكرو في الوقت المحدد.

وشارك أونانا مع فريقه مان يونايتد بمباراة فولام التي انتهت بالتعادل 2-2 الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي، ثم سافر بعدها مباشرة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان. وبوصوله إلى أبيدجان وجد أندريه أونانا صعوبة في السفر إلى مدينة ياموسوكرو مما اضطر لاعب مان يونايتد للقيام برحلة برية.



وتستغرق الرحلة البرية من أبيدجان إلى ياموسوكرو ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة، لكن الزحام المروري في العاصمة الإيفوارية مع الاحتياطات الأمنية المشددة الخاصة بكأس أمم أفريقيا يتسبب في تأخير الرحلات البرية.



وكان أندريه أونانا ابتعد عن منتخب الكاميرون لفترة بعد خلافات بينه وبين المدرب سونغ في كأس العالم 2022 قبل أن يعود مجددا لصفوف بلاده بعد تصفية الأجواء بينهما.

وبادرت غينيا بالتسجيل عبر مهاجم لوهافر الفرنسي محمد بايو (10)، لكنها تلقت ضربة موجعة بطرد قائدها مهاجم ابها السعودي فرانسوا كامانو (45+7)، فاستغلت الكاميرون النقص العددي وأدركت التعادل مطلع الشوط الثاني عبر مهاجم تولوز الفرنسي فرانك ماغري (51).