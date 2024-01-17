

قدم النائب فهد المسعود اقتراحا برغبة جاء كما يلي: بعد تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب وبلوغها مستويات خطيرة وغير مسبوقة، ونظرا للأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تسببها هذه الآفة للفرد والأسرة والمجتمع الكويتي ككل، لابد من القيام بمسؤولياتنا في مجلس الأمة تجاه هذه المشكلة الخطيرة التي تهدد صحة شبابنا وبناتنا بل وحياتهم أيضا، وذلك من خلال تبني قوانين تسهم في اتخاذ إجراءات وقائية وسريعة لمكافحة هذه الظاهرة التي لا تقتصر أضرارها على المدن او المحيطين به فقط، بل تطول المجتمع ككل والذي قد يفقد تماسكه وسياجه الأخلاقي وتنتشر فيه الجريمة والعنف ويعيش أفراده في خوف وانعدام الأمان، وهناك شواهد وقعت بالفعل في الآونة الأخيرة وفي فترات سابقة مثل تفشي جرائم العنف التي قد تصل حد القتل، وارتفاع عدد الحوادث بسبب تأثير المخدرات أثناء القيادة، وجرائم السرقة للحصول على ثمن هذا السم، وانتشار الأمراض المعدية الناتجة عن التعاطي، وهذا فضلا عن الأموال التي تنفقها الدولة لعلاج المدمنين. ورغم إطلاق تحذيرات من هذه الآفة وإرشادات للوقاية منها، إلا انها غير كافية ولا تصل لجميع الفئات العمرية خصوصا جيل النشء من الأطفال والشباب.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إطلاق حملة وطنية لمكافحة المخدرات تشترك فيها كل من وزارة الداخلية والإعلام والصحة والتربية والهيئة العامة للشباب، وتنظيم برامج توعوية وإعلامية مكثفة وإقامة ندوات ومحاضرات دورية في المدارس والجامعات وفي مراكز الشباب لنشر التوعية بأضرار آفة المخدرات وآثارها الكارثية على الفرد والأسرة والمجتمع».