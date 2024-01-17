قام النائب د.محمد المهان بزيارة ميدانية إلى المناطق الجنوبية، متمثلة في مدينتي صباح الأحمد السكنية والوفرة السكنية، بمعية مجموعة من أهالي المنطقتين ومسؤولي وزارة الأشغال للاطلاع على الخدمات والمرافق بهما واحتياجاتهما.



وذكر المهان في تصريح صحافي إنه تم الالتقاء بالعديد من أهالي الوفرة السكنية والاستماع إلى متطلباتهم بخصوص الطرق المتهالكة وتراكم الأتربة والصخور، داعيا إلى الاهتمام بمطالب الأهالي.



وقال المهان إنه تم الاطلاع على بعض الخدمات والمرافق، مبينا أنه تم التشغيل الرسمي لمحطة ضخ المياه لإنهاء مشكلة الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية، وكذلك الاتفاق على نقل المكائن المسببة لإزعاج الأهالي في الأسابيع المقبلة.



وأضاف المهان أنه «تم تفقد شوارع المنطقتين واكتشفنا أنها متهالكة وسيئة وتتسبب في العديد من الحوادث وتحتاج إلى إعادة رصف وسفلتة»، داعيا وزير الأشغال القادم الى الاستعجال في عقود صيانة وإصلاح الطرق.



وأشاد المهان بجهود مجلس إدارة جمعية صباح الأحمد السكنية في تجهيز ممشى المدينة وعدد من المرافق التي تحتاج اليها المنطقة، إضافة إلى حاجتها لتمديد المياه، مطالبا وزارة الأشغال بالتجاوب وسرعة التنفيذ حتى يكون الجهد تكامليا وتكافليا.



وبين المهان أنه تم كذلك الالتقاء بأهالي ضاحية علي صباح السالم وتمت مناقشة متطلباتهم بخصوص صالة الأفراح والمدارس المتهالكة التي لم تعد طاقتها الاستيعابية تسمح باستقبال الطلاب والطالبات، مبينا أنه سوف يقوم بالتواصل مع المسؤولين لحل هذه المشاكل.