

استضاف نادي التمويل في الجامعة الأمريكية في الكويت AUK فعالية بالتعاون مع البنك التجاري الكويتي CBK بهدف رفع الوعي بحقوق المستهلك وتعزيز الثقافة المصرفية، وذلك كجزء من حملة «لنكن على دراية».



وقام مساعد مدير إدارة العمليات - قسم الاحتيال وإدارة المخاطر - صادق الموسوي، بتعريف الطلبة بطرق الاحتيال المنتشرة، وناقش العديد من العمليات التي تؤثر على مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك مخططات الاحتيال على حسابات العملاء والتكتيكات الخادعة مثل استخراج تفاصيل البطاقة البنكية وكلمات المرور لمرة واحدة «OTPs».



وتبادل المشاركون تجاربهم في التصدي لعمليات الاحتيال، وقدم الموسوي تحليلا وتوصيات متعمقة، كما تناولت المناقشة أيضا المشهد المتطور للاحتيال، مع التركيز على تسبب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير طرق المحتالين.



وقدمت الفعالية حلولا عملية لمواجهة التحديات في المجال المصرفي، وتم تعريف الحضور بمجموعة من التدابير الاحترازية التي تساعدهم على حماية بياناتهم المالية وحماية أنفسهم من الموجة المتزايدة من هجمات الاحتيال.



وتعمل الجامعة الأمريكية في الكويت على دعم المبادرات الهادفة إلى تزويد الأفراد بالمعرفة المصرفية اللازمة لحمايتهم من الهجمات المالية.



والجامعة الأمريكية في الكويت أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية، والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية، وترتبط باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية دارتموث الأميركية وهي جامعة تربوية خاصة للتعليم العالي وتأسست في عام 1769.