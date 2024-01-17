عاطف رمضان

أعلنت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فاطمة نقي عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 30/6/2007 وما قبل.



وأكدت نقي في بيان صحافي حرص المؤسسة على زيادة وتيرة التوزيعات بما يصب في مصلحة المواطنين، حيث إن المؤسسة لا تدخر جهدا في سبيل تسليمهم قسائمهم في اسرع وقت ممكن، لافتة الى أن المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 30/6/2007 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع عليهم التقديم عبر تطبيق «سهل» أو زيارة الافرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا في مراكز القرين والأفنيوز وبرج التحرير ومركز الجهراء ومركز صباح الأحمد أو المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية فقط من 4 حتى 7 مساء ابتداء من يوم الأحد 21 يناير.



ولفتت إلى تواجد فريق من المؤسسة خاص بتطبيق «سهل» في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.