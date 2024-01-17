سنعمل على تذليل الصعوبات أمام القطاعات الحيوية بالتكاتف وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية



دارين العلي ـ عاطف رمضان



قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د.سالم الحجرف «ارفع لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اطيب معاني الشكر والتقدير على منحنا هذه الثقة السامية والغالية، ونسأل الله العلي القدير ان نكون عند حسن ظنه، وان يعيننا على خدمة الكويت وشعبها».



وأضاف «تشرفنا بأداء اليمين الدستورية امام صاحب السمو ثم استمعنا لنصائحه وتوجيهاته للمرحلة القادمة بما فيها من تحديات كامنة وفرص متاحة للنهوض بعجلة التنمية في شتى المجالات».

وتابع «مما لا شك فيه أن قضايا امن الطاقة والمياه وديمومتها والقضية الاسكانية جميعها تعتبر من القضايا التنموية الرئيسية التي تمس أغلب شرائح المجتمع والتي توليها القيادة السياسية جل اهتمامها سنعمل جاهدين لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية بالتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية».