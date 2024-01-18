

رسميا، انتهى مشوار مهاجم منتخب تونس طه ياسين الخنيسي في نهائيات كأس أمم أفريقيا بسبب الإصابة التي تعرض لها مع «نسور قرطاج» أمام نظيره منتخب ناميبيا بنتيجة 1-0.



وأكدت إذاعة موزاييك التونسية، أن الكشوفات بالأشعة التي خضع لها صباح أمس، المهاجم التونسي أثبتت تعرضه لإصابة على مستوى الرباط الجانبي للركبة.



وأضافت «موازييك»: تستوجب الإصابة التي تعرض لها الخنيسي خلال مباراة المنتخب الوطني ضد ناميبيا يوم أمس راحة لنحو شهر ونصف الشهر، وهو ما يعني غيابه عن بقية مباريات المنتخب في كأس افريقيا للأمم ومغادرته بعثة «نسور قرطاج» في كورهوجو بكوت ديفوار. ووفقا لقوانين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الخاصة بكأس افريقيا - كوت ديفوار 2023 لن يكون بوسع المدرب جلال قادري تعويض غياب الخنيسي.