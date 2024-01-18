قدم النائب أ.د.حمد المطر اقتراحا برغبة جاء كما يلي:



تعد كل من منطقتي الصليبخات والدوحة من المناطق المهمة في محافظة العاصمة، حيث تضم كلتا المنطقتين بين جنباتها العديد من المرافق السكنية والتجارية والخدمية والحيوية لضمان تلبية احتياجات جميع السكان والحفاظ على مستوى الخدمات المطلوبة، علاوة على تنوع سكانها. الا ان اهالي منطقة الصليبخات يعانون من اغلاق مخفر الصليبخات على الرغم من اهمية التواجد الامني الفعال بالمنطقة نظرا لمساحتها الكبيرة ولوجود العديد من العزاب بالمنطقة، كما يعاني اهالي منطقة الدوحة من عدم وجود مخفر شرطة بالمنطقة حتى الآن.



لذا، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إنشاء مخفر شرطة يخدم منطقتي الدوحة والصليبخات.