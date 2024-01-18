قدم النائب شعيب شعبان اقتراحا برغبة جاء كما يلي:



لما كان خريجو التثقيف الصحي التابع لمعهد التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والعاملين منهم في وزارة الصحة يؤدون أعمالهم في الوزارة كفنيين ولكن يعينون كإداريين في الوزارة ولا يتمتعون بأي مزايا أو بدلات ونظرا لتسرب اعداد كبيرة منهم وعدم تقدير عملهم ككوادر فنية وتقديمهم للاستقالة بسبب عدم اهتمام الوزارة بمطالباتهم ونظرا لحاجة الوزارة للكوادر الفنية.



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



تعديل مسمى خريجي التثقيف الصحي العاملين في وزارة الصحة من اداريين إلى فنيين.