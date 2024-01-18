وجه النائب عبد الهادي العجمي سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء جاء كما يلي:



صدر القرار الوزاري رقم 1284 بتاريخ 20/6/2004 بعدم الموافقة على تقديم دعم مادي أو توفير مقار للنقابات التي تم إشهارها بعد هـذا التاريخ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2/55 لسنة 2003، حيث خالف هذا القرار مبادئ الدستور في تحقيق العدالة والمساواة إذ فرق ما بين النقابات التي أشهرت قبل هذا القرار وتلك التي أشهرت بعده في الدعم المادي السنوي والحقوق الممثلة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الأسـباب التي دعت إلى اتخاذ هــذا الـقرار؟



2- هل شكلت لجان أو قدمت دراسات أوصت باتخاذ هذا القرار؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تقارير هذه اللجان والدراسات.



3- هل توجد خطة عمل لمعالجة هذه الإشكالية التي سببها هذا القرار في سلب الدعم المادي وعدم توفير المقار للنقابات التي أشهرت بعد تاريخ صدور القرار مقارنة بالنقابات التي أشهرت قبل تاريخ اتخاذ القرار؟



إذا كـانـت الإجـابـة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الخطط.



وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بأسباب إهمال حل هذه المشكلة.