وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم يبلغ عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في هيئة أسواق المال؟ مع تزويدي بتقاييم الكفاءة والمكافآت المالية السنوية وتذاكر السفر التي صرفت لهم وبدل بيع الإجازات عن آخر ثلاث سنوات.



2 - هل التقاييم السنوية تخضع لتحديد نسبة للامتياز والجيد جدا والجيد؟ وهل يوجد قرار تنظيمي في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه.



3 - ما نسبة الامتياز لكل قطاع في آخر ثلاث سنوات؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي لتقاييم الكفاءة لجميع العاملين في جميع القطاعات بما فيها المكاتب التابعة للمدير التنفيذي للهيئة.



4 - ما تقاييم مديري المكاتب والإدارات والقطاعات بآخر ثلاث سنوات؟



5 - كم يبلغ عدد الموظفين المستوفين للتقاعد؟